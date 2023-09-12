Apple Watch Ultra 2: ترقيات وميزات جديدة

وصل الجيل الثاني من Apple Watch Ultra مع العديد من الترقيات الملحوظة. تتميز الساعة بمعالج أسرع، مما يساهم في إطالة عمر البطارية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Ultra 2 بأجهزة استشعار محسنة للقراءات الصحية وشريحة U2 جديدة لتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بشكل أكثر دقة.

تعمل شريحة S9 المبتكرة على تشغيل Apple Watch Ultra 2 وتقدم إيماءة جديدة تسمى "النقر المزدوج"، مما يعزز تجربة المستخدم وإمكانية الوصول. إحدى الميزات البارزة للساعة هي إصدار Siri الموجود على الجهاز والذي يعمل بشكل مستقل عن شبكة WiFi، مما يسمح للمستخدمين باستخدام الأوامر الصوتية في أي مكان.

وعلى غرار السلسلة 9، التي تم الكشف عنها أيضًا، يُظهر Ultra 2 التزام Apple تجاه البيئة. تتضمن الساعة محتوى معاد تدويره بشكل متزايد في علبتها وهي محايدة للكربون. علاوة على ذلك، تم تصميم Ultra 2 مع وضع عشاق الهواء الطلق في الاعتبار، وهو مصنوع من أجزاء معاد تدويرها.

ومن حيث التصميم، يحتفظ Ultra 2 بنفس مظهر سابقه، مع شاشة متطورة بحجم 49 ملم. توفر الشاشة سطوعًا مذهلاً يبلغ 3,000 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية واضحة حتى تحت ضوء الشمس المباشر. قدمت Apple أيضًا شاشة "Modular Ultra"، التي تتكيف مع الوضع الليلي تلقائيًا، مما يجعلها مناسبة للارتداء ليلاً ونهارًا.

يعد عمر البطارية من أهم مميزات Ultra 2، حيث أن الساعة قادرة على العمل لمدة تصل إلى 36 ساعة من الاستخدام المنتظم و72 ساعة مذهلة في وضع الطاقة المنخفضة.

Apple Watch Ultra 2 متاحة للطلب المسبق ابتداءً من اليوم وستكون معروضة للبيع اعتبارًا من 22 سبتمبر بسعر 799 دولارًا.

مصادر:

- تفاحة

- مشابيل