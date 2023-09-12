تتبنى Apple شحن USB-C في تشكيلة المنتجات الجديدة

كشفت شركة Apple مؤخرًا عن أحدث تشكيلة منتجاتها، حيث عرضت تحسينات على ساعاتها الذكية وهواتفها. على الرغم من وجود العديد من الميزات الجديدة المثيرة للإعجاب، فإن التغيير الأكثر أهمية هو اعتماد الشحن عبر USB-C. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي فرض فيه المشرعون الأوروبيون أن جميع الأجهزة التقنية المحمولة المباعة في القارة يجب أن تكون مزودة بشحن USB بحلول نهاية العام المقبل.

تعد إضافة منفذ USB-C إلى iPhone الشهير بمثابة انطلاقة جديرة بالملاحظة لشركة Apple. لقد تخلفت الشركة، المعروفة بابتكاراتها، عن منافسيها التكنولوجيين الآخرين في هذا المجال. ومع ذلك، بدلاً من إنشاء نسخة منفصلة من الجهاز للسوق الأوروبية، اختارت شركة Apple جعل منفذ USB-C قياسيًا عبر جميع هواتفها الذكية في جميع أنحاء العالم.

وقد أعرب المستهلكون عن حماسهم لهذا التحول نحو الشحن الشامل. يقدّر الكثيرون سهولة استخدام نفس النوع من كابلات الشحن لجميع أجهزتهم. أولئك الذين يسافرون بشكل متكرر يجدونه مفيدًا بشكل خاص، لأنه يلغي الحاجة إلى حمل كابلات متعددة.

ترحب كاثرين وارن، رائدة الأعمال في مجال الإعلام والتكنولوجيا، بالتحرك نحو التقييس، قائلة: "من وجهة نظري، أي شيء قياسي يعد أمرًا جيدًا. وهذه خطوة صغيرة وإيجابية للغاية نحو التوافق الذي نسعى إليه جميعًا كمستهلكين.

ويعترف جاي جوردون بيرن، المدير التنفيذي لمجموعة ضغط المستهلكين "مؤسسة الحق في الإصلاح"، بقيمة تفويض الاتحاد الأوروبي، لكنه يظل متشككًا في دوافع شركة أبل. وتشير إلى أن شركة آبل قد تحاول المبالغة في أهمية هذا التغيير، لأنها سعيدة بفعل أي شيء يجعلها تبدو جيدة. ومع ذلك، فهي لا تزال تعتبر اعتماد شحن USB-C بمثابة تطور إيجابي.

مصادر:

– المقال الأصلي: أخبار سي بي سي