Apple تقول وداعًا لموصل Lightning مع إطلاق iPhone 15

بعد 11 عامًا، أعلنت شركة Apple أنها تقدم عرضًا للتخلي عن موصل Lightning الخاص بها الموجود على أجهزة iPhone الرئيسية. وكشفت الشركة النقاب عن iPhone 15 في حدث إطلاق منتج الخريف السنوي، حيث عرضت نماذجها الجديدة التي ستحتوي الآن على منافذ شحن USB-C. يتماشى الابتعاد عن موصل Lightning، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2012، مع قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الذي تم اعتماده العام الماضي والذي ينص على أن جميع الهواتف الذكية المباعة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تشتمل على واجهة USB-C للشحن بحلول نهاية عام 2024.

يأتي iPhone 15 في طرازين: iPhone 6.1 مقاس 15 بوصة بسعر يبدأ من 799 دولارًا وiPhone 6.7 Plus مقاس 15 بوصة بسعر يبدأ من 899 دولارًا. يتميز كلا الطرازين بدرع من السيراميك لمزيد من المتانة وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل. وهي متوفرة بخمسة ألوان: الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود.

وسلط المسؤولون التنفيذيون في شركة Apple الضوء على فوائد استخدام USB-C المتوافق مع معايير الصناعة، مثل سرعات نقل البيانات الأعلى وسهولة استخدام نفس الكابل لشحن أجهزة iPhone وiPad وMacBooks. اعتمدت أحدث أجهزة MacBooks وiPad الخاصة بالشركة بالفعل منافذ شحن USB-C، وحتى جهاز البث Apple TV 4K من الجيل الثالث يستخدم USB-C للشحن. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم طرازات iPhone 15 معايير الشحن اللاسلكي.

بالإضافة إلى iPhone 15، قدمت Apple أيضًا Apple Watch Series 9 بسعر يبدأ من 399 دولارًا. تتضمن الميزات الجديدة في السلسلة 9 وظيفة "النقر المزدوج" للتحكم في التطبيقات، ووظيفة Siri على الجهاز، وقدرة محسنة على تحديد موقع iPhone، وشاشة أكثر سطوعًا. تعد Apple Watch Series 9 أيضًا أول منتج للشركة "محايد للكربون".

خلال العرض، ذكر الرئيس التنفيذي تيم كوك لفترة وجيزة Apple Vision Pro، سماعة الرأس AR/VR الخاصة بالشركة، والتي من المقرر أن يتم شحنها في أوائل عام 2024. وشدد كوك أيضًا على التزام شركة Apple بالاستدامة البيئية، مع ظهور أوكتافيا سبنسر في دور شواء "الطبيعة الأم". المديرين التنفيذيين حول أهدافهم. كشف مقطع الفيديو عن هدف شركة Apple بأن تكون جميع منتجاتها خالية من الكربون بحلول عام 2030.

المصادر: شركة أبل، قانون الاتحاد الأوروبي