تم الكشف عن Apple Watch Series 9: التكنولوجيا المحسنة والإنجاز البيئي

كشفت شركة Apple النقاب عن Apple Watch Series 9 التي طال انتظارها، والتي تتميز بتحسينات رائدة على الساعة الذكية الأكثر مبيعًا في العالم. تأتي السلسلة 9 مزودة بالعديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك شريحة S9 SiP القوية، وإيماءة النقر المزدوج، وشاشة أكثر سطوعًا، وSiri على الجهاز مع إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية، والبحث الدقيق لأجهزة iPhone، والمزيد. يمثل هذا الإصدار الأخير أيضًا علامة بيئية مهمة لشركة Apple.

يتم تشغيل السلسلة 9 بواسطة شريحة S9 SiP المخصصة من Apple، والتي توفر أداءً محسنًا وميزات جديدة. ويتضمن إيماءة النقر المزدوج التي تعزز سهولة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بتنفيذ الإجراءات الشائعة بيد واحدة دون لمس الشاشة. تتميز الساعة أيضًا بشاشة أكثر سطوعًا، مع سطوع أقصى يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع، مما يسهل القراءة في ضوء الشمس الساطع مع التكيف مع شمعة واحدة فقط في البيئات المظلمة.

إحدى الميزات البارزة في السلسلة 9 هي إمكانية استخدام Siri على الجهاز. يمكن الآن معالجة طلبات Siri مباشرة على الساعة نفسها، مما يوفر استجابات أسرع وأكثر موثوقية للمهام التي لا تتطلب الوصول إلى الإنترنت. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى بياناتهم الصحية باستخدام Siri على Apple Watch.

تقدم السلسلة 9 أيضًا ميزة البحث الدقيق، بفضل شريحة النطاق فائق العرض (UWB) من الجيل الثاني. تساعد هذه الميزة في تحديد موقع iPhone المفقود، مما يسهل العثور عليه عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الساعة تكاملًا أعمق مع HomePod، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في تشغيل الوسائط بالقرب من HomePod.

تعمل السلسلة 10 بنظام التشغيل watchOS 9، وتوفر تطبيقات مُجددة ووجوه ساعة جديدة وميزات ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة وأدوات الصحة العقلية لتحسين تجربة المستخدم الشاملة. وتتوافق Apple Watch Series 9 أيضًا مع خطة Apple الطموحة لعام 2030 الخالية من الكربون، حيث يمكن للعملاء الآن اختيار Apple Watch خالية من الكربون لأول مرة. يدل هذا الإنجاز على التزام Apple بتقليل البصمة الكربونية في أعمالها بالكامل وسلسلة التوريد ودورة حياة المنتج.

تتوفر Apple Watch Series 9 للطلب بدءًا من اليوم، على أن يبدأ توفرها في 22 سبتمبر. وتبدأ أسعار Series 9 من 449 يورو، ويمكن للعملاء أيضًا اختيار الأحزمة الصديقة للبيئة، مثل FineWoven والحلقات الرياضية المعاد تصميمها باستخدام مواد معاد تدويرها.

باختصار، تقدم Apple Watch Series 9 تحسينات قوية لتوفير تجربة مستخدم محسنة. بفضل تقنيتها المتقدمة وخيارها المحايد للكربون، لا تقدم السلسلة 9 ميزات متطورة فحسب، بل تساهم أيضًا في تحقيق مستقبل أكثر خضرة.

مصادر:

– بيان صحفي لـ Apple Watch Series 9