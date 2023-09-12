Apple تكشف عن شريحة A17 Pro القوية في الحدث السنوي

فاجأت شركة آبل عشاق التكنولوجيا بالكشف عن أول شريحة “Pro” لها، A17 Pro، خلال حدث الخريف السنوي. يتميز A3 Pro بحجم 17 نانومتر، وهو أقوى سيليكون محمول من Apple حتى الآن، مع 17 مليار ترانزستور مثير للإعجاب ووحدة معالجة مركزية سداسية النواة. توفر هذه الشريحة الجديدة تحسينات كبيرة في الأداء مقارنة بسابقتها A16.

وفقًا لشركة Apple، فإن نواة الأداء في A17 Pro أسرع بنسبة 10 بالمائة من A16، بينما توفر نوى الكفاءة الأربعة أداءً أفضل لكل واط. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن أن وحدة معالجة الرسومات سداسية النواة أسرع بنسبة 6 بالمائة من ذي قبل وتقدم ميزات رسومات متقدمة مثل تتبع الأشعة المسرع للأجهزة.

تعتبر القدرات المحسنة لـ A17 Pro جذابة بشكل خاص لمطوري الألعاب. خلال الحدث، أعلنت شركة Apple أن الألعاب الشهيرة مثل Resident Evil 4، وResident Evil Village، وThe Division Resurgence ستشق طريقها إلى iPhone، لتعرض إمكانات الألعاب لهذه الشريحة القوية.

قد يتساءل البعض لماذا اختارت شركة Apple تسمية هذه الشريحة باسم A17 Pro. هناك تكهنات حول ما إذا كان سيتم استخدام نسخة مصغرة من هذه الشريحة في iPhone 16 العام المقبل. ويمنح هذا القرار الاستراتيجي شركة Apple مزيدًا من المرونة في المستقبل. بدلاً من الاضطرار إلى تبرير إزالة ميزات معينة في طراز أقل تكلفة، يمكنهم ببساطة تقديم شريحة أبطأ قليلاً والتي لا تزال تقدم ترقية من شريحة A16.

مع ظهور المزيد من التفاصيل من حدث Apple "Wonderlust"، يتوقع عشاق التكنولوجيا بفارغ الصبر الإمكانيات التي تنتظرهم مع شريحة A17 Pro. من الواضح أن شركة Apple تتخطى حدود الابتكار في مجال السيليكون المحمول، مما يمهد الطريق لتحسين الأداء وتجربة مستخدم أكثر غامرة.

مصادر:

– Apple تكشف النقاب عن أول شريحة “Pro” للهواتف المحمولة وهي A17 Pro – مقال المصدر