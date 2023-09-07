Apple TV+ تطلق كوميديا ​​سوداء باللغة الألمانية بعنوان "Where's Wanda؟"

أعلنت Apple TV+ عن إطلاق مسلسل "Where’s Wanda؟"، وهو أول برنامج لها على الإطلاق باللغة الألمانية. تتبع هذه الكوميديا ​​السوداء قصة عائلة تتولى زمام الأمور بنفسها بعد اختفاء ابنتها واندا البالغة من العمر 17 عامًا في ظروف غامضة دون أن يترك أثراً.

نظرًا لعدم قدرتها على الاعتماد على الشرطة للعثور على ابنتها المفقودة، تنطلق الأسرة في مهمة لكشف الحقيقة. بمساعدة ابنهم البارع في التكنولوجيا، أولي، الذي يزودهم بأجهزة المراقبة، يتخفون كموظفين في شركة كهرباء. خطتهم هي التنصت على حيهم وبعد ذلك نصف ضاحيتهم، من أجل التحقيق مع جيرانهم والكشف عن أسرارهم الخفية.

أثناء تعمقهم في حياة جيرانهم المفترضين العاديين، تكتشف العائلة أن الأمور ليست كما تبدو خلف الأبواب المغلقة. أصبح الخداع وكشف الأقنعة موضوعات شائعة لأنها تكشف حقيقة الأشخاص الذين يعيشون حولهم.

"أين واندا؟" يقدم مزيجًا فريدًا من الغموض والكوميديا ​​والتعليقات الاجتماعية. يستكشف موضوعات الأسرة والثقة وحدود إنفاذ القانون حيث تأخذ الأسرة العدالة بأيديها. يعد العرض بجذب انتباه الجمهور بقصته الجذابة وروح الدعابة السوداء.

إن غزو شركة Apple للبرمجة باللغة الألمانية يسلط الضوء على التزامها بتنويع عروض المحتوى الخاصة بها. "أين واندا؟" يضيف إلى مجموعة البرامج الدولية المتنامية في Apple TV+، مما يلبي احتياجات جمهور عالمي.

مصادر:

- Apple TV +

- "أين واندا؟" (تفاحة)