Tata Play Binge Partners مع Apple TV+ في الهند

أعلنت شركة Tata Play Binge، مجمع القنوات الهندية، عن تعاونها مع Apple TV+ لجلب مسلسلاتها الشهيرة وأفلامها الأصلية إلى السوق الهندية. تمثل هذه الشراكة الأولى من نوعها لـ Apple TV+ في الهند.

ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن المشاهدون الهنود من الوصول إلى مجموعة واسعة من المسلسلات مثل "Ted Lasso"، و"Shrinking"، و"Silo"، و"Hijack"، و"Foundation"، و"Tehran"، و"Servant"، و"Platonic"، "Severance" و"The Morning Show" و"Bad Sisters" و"Slow Horses" و"Phistoric Planet". بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر أيضًا أفلام Apple الأصلية، بما في ذلك "CODA" و"The Boy, the Mole, the Fox and the Horse"، و"Ghosted"، والفيلم الذي تم عرضه لأول مرة مؤخرًا على المنصة.

للاحتفال بالإطلاق، تم إطلاق حملة إعلانية تضم نجوم بوليوود سيف علي خان وكاترينا كايف. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى توسيع نطاق Apple TV+ في السوق الهندية وتزويد المشاهدين الهنود بمجموعة متنوعة من المحتوى.

بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام المتوفرة بالفعل على Apple TV+، ستصدر المنصة أيضًا أفلامًا أصلية جديدة في الهند. تشمل بعض الإصدارات القادمة فيلم "Killers of the Flower Moon" للمخرج مارتن سكورسيزي بطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، وفيلم الجاسوسية المثير "Argylle" مع هنري كافيل وسام روكويل وبرايس دالاس هوارد، وفيلم "Napoleon" للمخرج ريدلي سكوت. خواكين فينيكس، وفيلم سباقات الفورمولا XNUMX بدون عنوان لجوزيف كوسينسكي مع براد بيت.

يهدف التعاون بين Tata Play Binge وApple TV+ إلى إعادة تعريف مشهد البث المباشر في الهند، حيث يقدم نطاقًا أوسع من خيارات المحتوى للمشاهدين في البلاد.

Nippon TV تكشف عن تنسيقات جديدة في سوق حقوق MIPCOM

من المقرر أن تطلق Nippon TV، الشركة اليابانية المنتجة للتنسيقات الشهيرة مثل Shark Tank، أربعة عقارات جديدة في سوق حقوق MIPCOM القادم في فرنسا. تتضمن هذه الخصائص تنسيقًا نصيًا يسمى "The Greatest Teacher"، حيث تعود معلمة بالزمن إلى الوراء لتكشف سر من دفعها من على السطح.

سيتم أيضًا الكشف عن صيغتين غير مكتوبتين، بما في ذلك "Suspects on the Set"، وهو مزيج من دراما الجريمة المكتوبة ومعركة التحقيق غير المكتوبة، و"5 Friends، 5 Favors!"، وهو عرض ألعاب قائم على الاستوديو حيث يتنافس الأصدقاء للفوز بشهرتهم. أصدقاء.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم Nippon TV عنوانًا للأنمي يسمى "The Apothecary Diaries"، وهو مقتبس من سلسلة ألغاز شهيرة بيعت منها أكثر من 24 مليون نسخة.

وأعربت نيشياما ميكيكو، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في Nippon TV، عن التزام الشركة بتعزيز قدراتها الإنتاجية والتوزيعية. تهدف Nippon TV إلى إنتاج برامج أصلية واستكشاف تعديلات على المسلسلات في الأسواق الدولية من خلال الشراكات والإصدارات التجريبية التي يتم إنتاجها وبثها في اليابان.

تعد هذه التنسيقات الجديدة من Nippon TV بتقديم محتوى فريد وجذاب للجماهير في اليابان وحول العالم.

Black Mandala تحصل على حقوق المبيعات العالمية لفيلم "What Lurks Undereath"

حصلت شركة Black Mandala، وهي شركة متخصصة في أفلام النوع ومقرها في نيوزيلندا، على حقوق المبيعات العالمية لفيلم الرعب والإثارة What Lurks Beneath. تدور أحداث الفيلم، من إخراج جيمي بيلي، حول طاقم غواصة بحرية على شفا صراع نووي وحرب عالمية ثالثة. عندما تظهر امرأة غامضة عارية متسللة، تتصاعد التوترات حيث يشتبهون في أنها قد تكون متسللة روسية. ومع ذلك، سرعان ما اكتشفوا أنها شيء أكثر خطورة بكثير.

يضم فريق عمل فيلم "What Lurks Beneath" سيمون فيليبس، ورايان جيسين، ومايكل سواتون، ونيك بيسكوبيك، والوافد الجديد ديلا رايلي. تم عرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان Buffalo Dreams Fantastic Film في ولاية نيويورك.

يقدم فيلم "What Lurks Beneath"، من إنتاج Mem Ferda من شركة FilmCore والمدير التنفيذي لشركة Ken Bressers من شركة Dystopian Films بالتعاون مع Bailey's Into Frame Films، تجربة سينمائية مثيرة ومكثفة لعشاق الأفلام من هذا النوع.

آلان كار يستضيف برنامج مسابقة بي بي سي "Picture Slam"

يتولى عضو لجنة تحكيم "RuPaul's Drag Race UK" ومقدم برنامج "Interior Design Masters" آلان كار دور المضيف لبرنامج مسابقات بي بي سي "Picture Slam". في كل جولة، يتم تقديم لوحة مليئة بالصور من مواضيع مختلفة إلى ثلاثة فرق مكونة من متسابقين اثنين. يجب على الفرق تحديد الصور بشكل صحيح عكس عقارب الساعة. يؤدي مسح لوحة كاملة بالإجابات الصحيحة إلى مكافأة نقدية للفريق.

سيكون لدى الفريق المتأهل للتصفيات النهائية فرصة للفوز بجائزة قدرها 10,000 جنيه إسترليني (12,500 دولار) إذا تمكن من تسمية جميع الصور بشكل صحيح. تقدم "Picture Slam" شكل عرض مسابقات مثير وسريع الخطى للمشاهدين لاختبار معرفتهم والتنافس للحصول على جائزة نقدية كبيرة.

