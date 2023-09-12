Apple تتعاون مع Tata Play Binge لتقديم Apple TV+

أعلنت شركة Apple عن شراكة مع مجمع قنوات البث الهندي Tata Play Binge لتقديم Apple TV+ كجزء من حزمتها الرئيسية. تتضمن الحزمة، بسعر 399 روبية شهريًا، 27 خدمة فيديو، مثل Disney Hotstar وLionsgatePLAY وغيرها.

يتيح هذا التعاون لشركة Apple توسيع نطاق برامجها التلفزيونية وأفلامها الأصلية في سوق كانت ستواجه فيه تحديات في اكتساب قوة جذب كبيرة بمفردها. على الرغم من أن خدمة +Apple TV شهدت نموًا منذ إطلاقها، إلا أن مكتبة المحتوى الدولية الخاصة بها لا تزال محدودة، مما يعيق جاذبيتها في الأسواق غير الناطقة باللغة الإنجليزية.

من خلال التعاون مع Tata Play Binge، يمكن لـ Apple TV+ أن يظل ملائمًا في المنطقة. كما أن هذه الشراكة تبقي الباب مفتوحًا للاستثمارات المستقبلية المحتملة في المحتوى الأصلي المحلي، إذا كانت تتماشى مع استراتيجية Apple.

وقد تبنت شركة Apple سابقًا نهجًا مشابهًا في فرنسا، حيث دخلت في شراكة مع Canal لتضمين محتوى Apple TV + دون أي رسوم إضافية في حزمة شبكة Canal +. يتم أيضًا بث بعض عروض Apple TV+ على قناة Canal+ TV.

للترويج لتوفر Apple TV+، أصدرت Tata Play Binge إعلانًا جديدًا عبر تطبيقاتها للتلفزيون الذكي والهواتف المحمولة. والجدير بالذكر أن الإعلان يسلط الضوء على مدى توفر Apple TV+ على أجهزة Android، على الرغم من أن Apple لم تطلق بعد تطبيق Apple TV لهواتف Android.

ومن المثير للاهتمام أن إعلان Tata Play Binge يبدأ بالإشارة إلى سلسلة Apple الأصلية "Shantaram"، والتي تتميز بحوار باللغة الهندية. ومع ذلك، على الرغم من توفره على الخدمة، تم إلغاء "شانتارام" بعد موسم واحد بسبب التقييمات الضعيفة وانخفاض نسبة المشاهدة.

وفي الختام، تعمل الشراكة بين Apple وTata Play Binge على توسيع نطاق Apple TV+ في السوق الهندية، مما يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الفيديو. يتماشى هذا التعاون مع إستراتيجية Apple لتظل قادرة على المنافسة في الأسواق غير الإنجليزية وربما الاستثمار في المحتوى الأصلي المحلي في المستقبل.

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