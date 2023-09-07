انخفضت أسهم شركة أبل مع قيام الصين بتوسيع القيود على استخدام iPhone من قبل الموظفين الحكوميين

انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 4% تقريبًا يوم الخميس، مما أدى إلى انخفاض الأسهم الأمريكية، بعد ظهور تقارير تفيد بأن الصين وسعت القيود على استخدام أجهزة iPhone من قبل موظفي الحكومة. تسببت هذه الخطوة من جانب الصين، أحد أكبر أسواق شركة Apple، في خسارة الشركة ما يزيد عن 100 مليار دولار من القيمة السوقية. شهدت شركة التكنولوجيا العملاقة أسوأ انخفاض لها في يوم واحد منذ أكثر من شهر يوم الأربعاء، وقد أدت هذه الأخبار الأخيرة إلى تفاقم المخاوف بشأن تأثير التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

ونتيجة لتراجع شركة أبل، شهد العديد من الموردين والشركات المعرضة بشكل كبير للسوق الصينية، مثل برودكوم، وكوالكوم، وتكساس إنسترومنتس، انخفاضات في أسعار أسهمهم. وأثر الأداء السلبي لأسهم شركة أبل بشكل أكبر على مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية.

وذكر تقرير سابق لرويترز أن بكين أصدرت تعليمات للموظفين في وكالات حكومية معينة بالتوقف عن استخدام أجهزة أبل المحمولة الخاصة بهم في العمل. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة المخاوف بشأن العواقب المالية للصراعات المتزايدة بين القوتين العظميين.

وتظهر القيود المفروضة على أجهزة آيفون أنه حتى الشركة التي تتمتع بعلاقة قوية مع الحكومة الصينية وحضور كبير في اقتصاد البلاد لا يمكنها تجنب التوترات الصينية الأمريكية المتصاعدة. ويعرب محللو وول ستريت عن مخاوفهم من أن هذه القيود قد تعيق نمو مبيعات أبل في الصين، مما يشكل تحديا إضافيا للشركة.

علاوة على ذلك، حذر بعض المحللين من أن الهاتف الذكي الجديد Mate 60 Pro من هواوي، والذي يتميز بشريحة متقدمة من شركة SMIC الصينية لصناعة الرقائق، يمكن أن يؤثر على مبيعات أبل. ومع خضوع عملاق التصنيع للعقوبات الأمريكية، كانت شركة أبل قد اكتسبت سابقًا حصة سوقية من شركة هواوي في الصين. ويشير المحللون في Bofa Global Research إلى أنه إذا تمكنت شركة Huawei من توريد شرائحها الخاصة وتوسيع نطاقها، فإن هاتف سلسلة Mate يمكن أن يمكّن الشركة من استعادة حصتها في السوق.

على الرغم من هذه التحديات، قد تواجه شركة Apple ارتفاعًا طفيفًا في الطلب بعد حدث قادم حيث من المتوقع أن تطلق الشركة تشكيلة iPhone 15 الجديدة وتقدم ساعات ذكية جديدة.

المصادر: رويترز