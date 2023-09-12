Apple ستطلق iPhone 15 المبني في الهند في يوم ظهور المبيعات لأول مرة

تخطط شركة Apple لإصدار iPhone 15، الذي يتم تصنيعه في الهند، في اليوم الأول من ظهوره لأول مرة في المبيعات العالمية، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. في حين أن غالبية وحدات iPhone 15 ستظل تأتي من الصين، فهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها أحدث جيل من iPhone الذي تم تجميعه في الهند متاحًا للشراء على الفور. تسلط هذه الخطوة الضوء على القدرات الإنتاجية المتزايدة للهند وتمثل تحولًا عن استراتيجية Apple السابقة المتمثلة في بيع الأجهزة الصينية الصنع في المقام الأول في جميع أنحاء العالم.

وتعمل شركة أبل على سد الفجوة بين عملياتها في الهند وقواعد التصنيع الرئيسية في الصين. وبدأت الشركة إنتاج iPhone 15 في مصنع أحد الموردين في ولاية تاميل نادو الشهر الماضي. ومع ذلك، قد يكون هناك تأخير طفيف في توفر الأجهزة المصنوعة في الهند بسبب تحديات لوجستية غير متوقعة.

من المتوقع أن يكون iPhone 15 هو التحديث الأكثر أهمية لشركة Apple منذ ثلاث سنوات، حيث يتميز بترقيات نظام الكاميرا عبر النطاق ومعالج محسّن بدقة 3 نانومتر لطرز Pro. وتعد هذه التشكيلة الجديدة حاسمة لإنعاش مبيعات شركة أبل، حيث أعلنت الشركة عن انخفاض المبيعات لثلاثة أرباع متتالية.

أصبحت الهند ذات أهمية متزايدة لشركة أبل نتيجة للحوافز المالية التي قدمتها الحكومة الهندية لتعزيز التصنيع المحلي وجهود أبل للتنويع خارج الصين وسط النزاعات التجارية. أثبتت البلاد أيضًا أنها سوق واعدة لشركة Apple، مع نمو مزدوج الرقم في مبيعات iPhone في الهند خلال الربع السابق.

بالإضافة إلى مصنع Foxconn Technology Group في ولاية تاميل نادو، من المتوقع أيضًا أن يقوم موردون آخرون لشركة Apple في الهند، بما في ذلك شركة Pegatron Corp. ومصنع Wistron Corp. الذي ستستحوذ عليه مجموعة Tata Group قريبًا، بتجميع iPhone 15.

وتنظر شركة أبل إلى الهند باعتبارها فرصة للبيع بالتجزئة وقاعدة إنتاج مهمة على المدى الطويل، وهو ما يتضح من افتتاح أول متاجرها في الهند هذا العام.

المصادر: بلومبرج نيوز.