Apple ستطلق iPhone 15 المصنوع في الهند في يوم المبيعات العالمية لأول مرة

من المقرر أن تقوم شركة Apple Inc. بإجراء تغيير كبير في استراتيجيتها من خلال إطلاق iPhone 15 المصنوع في الهند في اليوم الأول من المبيعات، وهي المرة الأولى التي يتوفر فيها جهاز تم تجميعه محليًا في اليوم الأول عالميًا. وفي حين أن غالبية وحدات iPhone 15 ستظل تأتي من الصين، فإن هذه الخطوة تسلط الضوء على قدرات التصنيع المتنامية في الهند وجهود Apple لتنويع إنتاجها خارج الصين.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن iPhone 15 يوم الثلاثاء، على أن تبدأ المبيعات في الأيام أو الأسابيع التالية للحدث. بدأ إنتاج iPhone 15 الشهر الماضي في مصنع في ولاية تاميل نادو الجنوبية، تديره شركة Foxconn Technology Group الموردة. وعلى الرغم من احتمال حدوث تأخيرات طفيفة بسبب الاختناقات اللوجستية، إلا أن تركيز شركة أبل على تضييق الفجوة بين عملياتها في الهند والصين واضح.

إن الحوافز التي قدمها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتشجيع التصنيع المحلي، جنباً إلى جنب مع استراتيجية شركة أبل لتقليل الاعتماد على الصين وسط التوترات التجارية، جعلت من الهند سوقاً مهمة لجهود التنويع التي تبذلها شركة أبل. قبل إطلاق iPhone 14، لم يكن يتم تجميع سوى جزء صغير من الإنتاج العالمي لشركة Apple في الهند، مع تأخير من ستة إلى تسعة أشهر مقارنة بالإنتاج في الصين. ومع ذلك، تم تقليل التأخير بشكل كبير، مما سمح لشركة Apple بتجميع 7٪ من هواتف iPhone الخاصة بها في الهند بحلول نهاية مارس.

من المتوقع أن يكون iPhone 15 بمثابة تحديث رئيسي للجهاز، مع تحسينات على نظام الكاميرا عبر النطاق ونماذج Pro التي تتميز بمعالج مطور بدقة 3 نانومتر. تعد هذه المجموعة الجديدة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Apple لتجديد المبيعات، حيث أعلنت الشركة عن انخفاض المبيعات لثلاثة أرباع متتالية بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

ويمتد تركيز شركة أبل على الهند إلى ما هو أبعد من الإنتاج، حيث افتتحت الشركة أول متاجر البيع بالتجزئة لها في البلاد هذا العام. ومع السوق سريعة النمو والمبيعات المتزايدة، يُنظر إلى الهند على أنها فرصة للبيع بالتجزئة وقاعدة إنتاج مهمة لأجهزة أبل على المدى الطويل. ومن المتوقع أيضًا أن يقوم موردون آخرون، مثل شركة Pegatron Corp. ومصنع Wistron Corp. الذي ستستحوذ عليه مجموعة Tata Group قريبًا، بتجميع iPhone 15 في الهند.

مصادر:

- هندوستان تايمز

- بلومبرغ نيوز