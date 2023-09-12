Apple تكشف النقاب عن iPhone 15 الجديد ومنتجات أخرى مثيرة

أعلنت شركة Apple مؤخرًا عن أحدث تشكيلة من هواتف iPhone في حفل الإطلاق السنوي الذي أقيم في كوبرتينو، كاليفورنيا. بالإضافة إلى هاتف iPhone 15 الذي طال انتظاره، قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا ساعات Apple جديدة وسماعات Airpods وغيرها من المعدات المثيرة.

من المتوقع أن يكون iPhone 15 بمثابة ترقية كبيرة بميزات مبتكرة وأداء محسّن. وفي حين أن التفاصيل المحددة حول الجهاز محدودة حاليًا، فإن عشاق Apple ينتظرون بفارغ الصبر معرفة المزيد عن قدراته. تتزايد الضجة المحيطة بجهاز iPhone الجديد منذ أشهر، حيث غذت الشائعات والتسريبات الترقب.

لكن iPhone 15 ليس المنتج الوحيد الذي تكشف عنه شركة Apple في هذا الحدث. وتقدم الشركة أيضًا ساعات Apple جديدة، والتي من المرجح أن تأتي مع ميزات محسنة لتتبع الصحة واللياقة البدنية. بالإضافة إلى ذلك، تطلق شركة Apple سماعات Airpods جديدة، والتي قد توفر جودة صوت محسنة وإلغاء الضوضاء.

يعد حدث الإطلاق السنوي هذا وقتًا مثيرًا لعشاق التكنولوجيا ومحبي Apple على حدٍ سواء. فهو يوفر فرصة لإلقاء نظرة على مستقبل تشكيلة منتجات Apple والاطلاع على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا. ويعد هذا الحدث أيضًا بمثابة منصة لشركة Apple لعرض التزامها بالابتكار والتصميم.

كما هو الحال مع أحداث إطلاق Apple السابقة، من المؤكد أن iPhone الجديد والمنتجات الأخرى ستولد قدرًا كبيرًا من الإثارة والاهتمام. تتمتع شركة Apple بتاريخ حافل في تحديد الاتجاهات ودفع حدود ما هو ممكن في عالم التكنولوجيا. ومع الكشف عن iPhone 15 وغيره من المنتجات الجديدة، تواصل Apple ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار في هذه الصناعة.

مصادر:

– سي بي اس فيلادلفيا