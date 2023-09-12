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كوالكوم توقع صفقة مع أبل لشراء شرائح 5G حتى عام 2026

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
كوالكوم توقع صفقة مع أبل لشراء شرائح 5G حتى عام 2026

أعلنت شركة كوالكوم أنها وقعت صفقة مع شركة آبل لتوريد شرائح 5G حتى عام 2026 على الأقل. وتمتد الاتفاقية لعلاقة طويلة الأمد بين الشركتين وتؤمن مكانة كوالكوم كمصمم رائد لرقائق المودم لأجهزة هواتف أبل.

وتأتي الصفقة في وقت تواجه فيه شركة آبل تحديات متزايدة في الصين وتتطلع إلى تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها في أماكن أخرى. ومن خلال الشراكة مع كوالكوم، تضمن شركة آبل إمدادات مستقرة من شرائح 5G لهواتفها، على الرغم من خططها لتطوير تقنية المودم الخاصة بها.

وتوسع هذه الاتفاقية نطاق صفقة توريد الرقائق السابقة الموقعة في عام 2019، والتي أعقبت معركة قانونية طويلة بين شركتي كوالكوم وآبل. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستقوم شركة كوالكوم بتوريد الرقائق لهواتف أبل التي من المقرر أن يتم إصدارها كل عام حتى عام 2026. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، ولكن يقال إنها مشابهة للاتفاقية السابقة.

وبينما تعمل شركة آبل على تقنية المودم الخاصة بها واستحوذت على وحدة المودم من إنتل في عام 2019، لم تكشف الشركة عن مدى السرعة التي تخطط بها لتنفيذ شرائحها الخاصة. وتقدر شركة كوالكوم أن خمس أجهزة آيفون فقط من آبل ستستخدم شرائحها بحلول عام 2026، لكن هذا التوقع قد يكون متحفظًا، حيث قللت التوقعات السابقة حول أعمال كوالكوم مع أبل من أهمية تعاونهما.

تؤكد الصفقة أيضًا على اتفاقية ترخيص براءات الاختراع الموقعة بين Qualcomm وApple في عام 2019، والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2025 ولكن يمكن تمديدها لمدة عامين آخرين. تعد هذه الشراكة أمرًا بالغ الأهمية لكلا الشركتين، لأنها تسمح لشركة Qualcomm بالاحتفاظ بمكانتها كمورد رئيسي لشركة Apple بينما تستفيد Apple من خبرة Qualcomm في تصميم شرائح المودم.

مصادر:

– مقال: “كوالكوم توقع اتفاقاً مع آبل لتزويدها برقائق 5G حتى عام 2026 على الأقل” – رويترز

– سوزانا ستريتر، رئيس قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون

– مذكرة بحثية لمحللي UBS

– صفقة ترخيص براءات الاختراع لشركة كوالكوم وأبل

By غابرييل بوتا

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