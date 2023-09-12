سلسلة iPhone 15 تحتوي على شاحن USB-C: ما يحتاج المشترون إلى معرفته

من المقرر أن تُحدث سلسلة هواتف iPhone 15 القادمة من شركة آبل تغييرًا كبيرًا في قدرات الشحن الخاصة بها، حيث ستكون السلسلة الأولى التي تدعم الشحن عبر USB-C. ومع توقع الكشف عن أجهزة iPhone الجديدة في حدث قادم، تحرص Apple على التأكد من أن موظفي متجرها مجهزون بالمعرفة اللازمة لإبلاغ العملاء بهذا التغيير.

أحد أكبر أسباب الإثارة المحيطة بسلسلة iPhone 15 هو تقديم دعم الشحن USB-C. أثارت شركة أبل، المعروفة باعتمادها الكبير على سوق الملحقات، ضجة عندما قررت إزالة الشاحن من علبة آيفون. ومع ذلك، مع التحول إلى USB-C، تنصح الشركة الآن موظفيها بالتوصية لمشتري iPhone 15 بشراء شاحن USB-C أيضًا.

وتشير آبل إلى أن كابلات الشحن الحالية لن تكون متوافقة مع الشاحن الجديد، مما يتطلب من المستخدمين شراء شاحن USB-C بشكل منفصل للحصول على أفضل تجربة شحن. علاوة على ذلك، قد تطلق Apple أيضًا كابلات شحن USB-C مطابقة للألوان جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 15 لجذب المشترين.

يأتي الانتقال إلى USB-C لأجهزة iPhone استجابةً لحكم الاتحاد الأوروبي الجديد الذي يلزم جميع العلامات التجارية للهواتف باستخدام شاحن عالمي للأجهزة المحمولة. في حين أن معظم هواتف أندرويد تدعم بالفعل شحن USB-C، فإن الحكم يستهدف شركة Apple على وجه التحديد، مما يدفع الشركة إلى الالتزام بالمعيار. تشير التقارير إلى أنه مع اعتماد USB-C، يمكن أن توفر أجهزة iPhone سرعات شحن تصل إلى 35 واط، على الرغم من أن هذا قد يقتصر على متغيرات Pro لتحفيز المشترين على اختيار الطرازات المتميزة.

بالإضافة إلى جذب محبي iPhone الحاليين، تأمل شركة Apple في جذب مستخدمي Android للتحول إلى iPhone هذا العام. وتشير دراسة حديثة للسوق إلى أن شركة آبل يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة، حيث أنها تستفيد من اتجاه الشحن العالمي.

مع إطلاق iPhone 15 المرتقب على بعد ساعات فقط، تتجه كل الأنظار نحو مسرح Steve Jobs لأكبر حدث لشركة Apple لهذا العام. ومع بدء الحدث، سنقدم لك آخر التحديثات حول سلسلة iPhone الجديدة وإمكانيات الشحن عبر USB-C.

المصدر: S Aadeetya، News18 Tech

التعاريف:

- USB-C: معيار موصل عالمي شائع الاستخدام للشحن ونقل البيانات بين الأجهزة.

– الشاحن: جهاز يستخدم لتزويد الطاقة الكهربائية للبطاريات أو الأجهزة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن.

- حكم الاتحاد الأوروبي: قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي يقضي بفرض شاحن عالمي للأجهزة المحمولة.

- معجبو iPhone: المعجبون المخلصون لجهاز iPhone والمتحمسون للغاية للعلامة التجارية.

– مستخدمو Android: الأفراد الذين يستخدمون الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android.

مصادر:

– إس أديتيا، مراسل خاص في News18 Tech