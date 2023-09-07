يستمر الضغط على أسهم شركة أبل

عانت أسهم شركة أبل من الانخفاض لمدة يومين متتاليين، وهو ما يمثل أسوأ أداء لها منذ ثلاث سنوات. الخبراء في "تقرير نصف الوقت" بما في ذلك جوش براون وستيفاني لينك وجيم ليبنثال وبيل باروخ يتعمقون في الأسباب الكامنة وراء كفاح شركة أبل.

ووفقا للجنة، هناك عدة عوامل تساهم في دوامة أبل الهبوطية. أحد المخاوف الرئيسية هو التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. مع استمرار أكبر اقتصادين في العالم في الانخراط في حرب تجارية، وقعت شركة أبل، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية، في مرمى النيران. إن عدم اليقين المحيط بالمفاوضات التجارية واحتمال زيادة التعريفات الجمركية أدى إلى قلق المستثمرين بشأن أرباح شركة أبل المستقبلية.

بالإضافة إلى الحرب التجارية، هناك أيضًا مخاوف بشأن مبيعات iPhone. وقد لاحظ المحللون انخفاضًا في الطلب على أجهزة iPhone، خاصة في الصين والأسواق الناشئة الأخرى. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل مثل التباطؤ الاقتصادي في هذه المناطق، وزيادة المنافسة، ونقص الابتكار الكبير في نماذج iPhone الحديثة.

ويشير الخبراء في "تقرير نصف الوقت" أيضًا إلى أن الانخفاض الأخير في سوق الأسهم بشكل عام أثر أيضًا على سعر سهم Apple. ومع تزايد حذر المستثمرين وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية، فقد انسحبوا من أسهم التكنولوجيا مثل شركة أبل.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل أعضاء اللجنة متفائلين بحذر بشأن مستقبل شركة أبل. وهم يعتقدون أن أساسيات الشركة القوية، بما في ذلك الولاء العالي للعملاء وأعمال الخدمات المتنامية، ستساعدها على الصمود في وجه العاصفة. ومع ذلك، فإنهم يؤكدون على أهمية مراقبة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عن كثب لأنها ستؤثر بشكل كبير على أداء شركة Apple في المستقبل.

في الختام، تواجه أسهم شركة Apple حاليًا ضغوطًا كبيرة بسبب التوترات التجارية، وتراجع مبيعات iPhone، والتراجع العام في سوق الأسهم. وبينما لا تزال هناك تحديات في المستقبل، يشير الخبراء إلى أن أساسيات شركة أبل القوية قد تساعد في التغلب على هذه العقبات.

التعاريف:

– التوترات التجارية: الصراعات والخلافات بين الدول بشأن السياسات والممارسات التجارية التي يمكن أن تؤدي إلى تعريفات جمركية أو عقوبات أو قيود على الواردات والصادرات.

– التعريفات: الضرائب المفروضة على السلع المستوردة أو المصدرة لتنظيم التجارة وحماية الصناعات المحلية.

– سوق الأوراق المالية: سوق يتداول فيه البائعون والمشترون الأسهم، والتي تمثل الملكية في الشركات المتداولة علناً.

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