أدت مخاوف المستثمرين بشأن الحملة المحتملة على استخدام المسؤولين لأجهزة iPhone في الصين إلى انخفاض بقيمة 200 مليار دولار في القيمة السوقية لشركة Apple. لقد ألقى هذا التطور بظلاله على الإطلاق القادم لأحدث هاتف ذكي من Apple. وتشكل القيود التي فرضتها بكين على أجهزة آيفون الحكومية، إلى جانب عودة هواوي، تهديدًا كبيرًا لمكانة أبل في سوق الهواتف الذكية، والتي كانت على وشك تجاوز سامسونج.

وتوقع المحللون سابقًا أن إصدار iPhone 15 سيضع شركة Apple في متناول أن تصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم من حيث الحجم لأول مرة. ومع ذلك، انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 6% تقريبًا في اليومين الماضيين، حيث يشعر المستثمرون بالقلق بشأن آفاق الشركة في الصين، حيث تحقق حوالي 20% من إيراداتها.

وسيحدد السوق الصيني، الذي يلعب دورا محوريا في نمو شركة أبل، ما إذا كانت الشركة قادرة على تجاوز سامسونج. قبل عقد من الزمن، بدا من المستحيل أن تتفوق شركة أبل على سامسونج في الهيمنة على السوق، ولكن يبدو الآن أن ذلك أصبح في متناول اليد. وظهرت عدة تقارير تشير إلى أن بكين أصدرت تعليمات لبعض الإدارات الحكومية بالامتناع عن استخدام هواتف آيفون وغيرها من الأجهزة الأجنبية في العمل.

وتمثل الصين ما يصل إلى 50 مليون مبيعات سنوية من أجهزة iPhone، وفقًا لتقديرات بنك أوف أمريكا. إذا تم تنفيذ الحظر، فقد تواجه شركة Apple خسارة محتملة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين وحدة سنويًا. ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة الصينية بشأن هذه القضية. ورفضت شركة أبل التعليق على الحظر، الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في البداية.

في الوقت نفسه، حققت شركة هواوي، أقوى منافس لشركة أبل في الصين، عودة غير متوقعة. وعلى الرغم من الجهود التي تقودها واشنطن لعرقلة وصول هواوي إلى الرقائق المتقدمة، أطلقت "البطل الوطني" الصيني مؤخرا هاتف Mate 60 Pro، وهو هاتف رائد قادر على توفير سرعات الجيل الخامس. وانخفضت حصة هواوي في سوق الهواتف الذكية في الصين بشكل كبير من 5% في منتصف عام 29 إلى 2020% فقط بعد عامين بسبب العقوبات الأمريكية. ومع ذلك، شهد هاتف Mate 7 Pro طلبًا مرتفعًا منذ صدوره، مع توقع شحنات تصل إلى 60 ملايين وحدة بحلول نهاية العام.

من المقرر أن تطلق شركة Apple أربعة نماذج جديدة من iPhone 15، مع تحسينات تدريجية والتحول إلى منافذ الشحن المتوافقة مع معايير الصناعة. ويتوقع محللو وول ستريت أن القاعدة الحالية البالغة 1.2 مليار مستخدم لجهاز iPhone ستؤدي إلى زيادة مبيعات ما يقرب من 78 مليون جهاز في ربع ديسمبر المزدحم، مما يمثل زيادة بنسبة 8٪ عن العام السابق. ويتوقع محللو شركة Counterpoint Research أن هذا قد يكون كافيًا لشركة Apple لتتفوق في مبيعاتها على Samsung هذا العام بناءً على حجم الوحدة، مما يضمن تاج مبيعات الهواتف الذكية العالمية لأول مرة.

بشكل عام، لا يزال السباق بين آبل وسامسونج تنافسيًا بشدة، حيث من المتوقع أن تبيع الشركتان ما يقل قليلاً عن 230 مليون وحدة في عام 2023، وفقًا لتقديرات شركة Counterpoint.

مصادر:

- صحيفة وول ستريت جورنال

– تقديرات بنك أوف أمريكا

– مينغ تشي كو من شركة تي إف إنترناشيونال للأوراق المالية

– أبحاث مضادة