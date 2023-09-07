الصين تدرس منع الشركات الحكومية من استخدام هواتف آيفون، وأسهم أبل تنخفض

ملخص: تشهد أسهم شركة Apple (AAPL) انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي، مدفوعة بتقارير تشير إلى أن الصين قد تمنع بعض الشركات المملوكة للدولة من استخدام أجهزة iPhone. تأتي هذه الأخبار في أعقاب تقرير سابق من صحيفة وول ستريت جورنال يشير إلى أن الحكومة الصينية تخطط لمنع المسؤولين الحكوميين من استخدام أجهزة iPhone أثناء العمل. يوضح دان هاولي، كبير المحررين التقنيين في Yahoo Finance، أنه يمكن اعتبار هذه الخطوة ردًا متأخرًا من جانب الصين على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد Huawei وTikTok. علاوة على ذلك، يشير هاولي إلى أن شركة آبل تركز بشكل متزايد على الهند باعتبارها مركزًا للتصنيع وفرصة للنمو. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي إلى تعطيل نموذج متجر تطبيقات Apple والتأثير على عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Meta وAmazon.

يبدو أن الصين تدرس فرض حظر على بعض الشركات المملوكة للدولة من استخدام أجهزة iPhone. وتسبب هذا التطور في تراجع أسهم شركة أبل لليوم الثاني على التوالي. وكان التقرير السابق لصحيفة وول ستريت جورنال قد أشار بالفعل إلى أنه سيتم منع مسؤولي الحكومة الصينية من استخدام هواتف آيفون أثناء عملهم.

ويشير دان هاولي، كبير المحررين التقنيين في Yahoo Finance، إلى أن هذه الخطوة من جانب الصين يمكن اعتبارها انتقامًا متأخرًا ضد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد Huawei وTikTok. وكانت شركة آبل قد عملت سابقًا بشكل وثيق مع الحكومة الصينية لمعالجة المخاوف الأمنية، لكن هذا الحظر يشير إلى توتر في العلاقة.

علاوة على ذلك، يشير هاولي إلى أن شركة أبل تعمل بشكل متزايد على تحويل تركيزها نحو الهند، سواء من حيث التصنيع أو كسوق نمو محتمل. قد تساعد هذه الخطوة الإستراتيجية في تعويض أي خسائر محتملة ناجمة عن انخفاض الوصول إلى السوق الصينية.

بالإضافة إلى التحديات في الصين، تواجه شركة أبل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا أيضًا اضطرابات بسبب التنفيذ الوشيك لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التشريع على نموذج متجر تطبيقات Apple، إلى جانب شركات أخرى مثل Meta (فيسبوك سابقًا) وأمازون.

وفي حين قد تشهد أسهم شركة أبل تراجعا على المدى القصير بسبب هذه العوامل، فإن جهود الشركة في الهند والابتكار في الأسواق الأخرى قد تلعب دورا كبيرا في استراتيجية النمو طويلة المدى.

التعاريف:

– قانون الأسواق الرقمية: التشريع المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي لتنظيم المنصات الرقمية ومعالجة القضايا المتعلقة بقوة السوق والممارسات غير العادلة.

- Meta: كانت Meta، المعروفة سابقًا باسم Facebook، عبارة عن تكتل تكنولوجي متعدد الجنسيات يشمل العديد من منصات الوسائط الاجتماعية والخدمات الرقمية.

المصادر: بلومبرج، وول ستريت جورنال.