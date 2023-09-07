تستثمر شركة Apple الملايين في نماذج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى أتمتة المهام من خلال الأوامر الصوتية

يقال إن شركة آبل تقوم باستثمارات كبيرة في تطوير نماذج المحادثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وفقًا للمصادر، تخصص الشركة ملايين الدولارات يوميًا لإنشاء نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي ضمن فرق مختلفة. أحد الأهداف الأساسية لهذه النماذج هو تمكين مستخدمي iPhone من أتمتة المهام باستخدام أوامر صوتية بسيطة.

على سبيل المثال، قد يتمكن المستخدمون من توجيه Siri لإنشاء صورة GIF باستخدام آخر خمس صور لهم وإرسالها إلى صديق، دون الحاجة إلى برمجة كل إجراء فردي يدويًا. سمح رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة Apple، جون جياناندريا، بتشكيل فريق الذكاء الاصطناعي للمحادثة منذ عدة سنوات، وذلك قبل وقت طويل من ظهور ChatGPT.

تم تدريب نموذج اللغات الكبيرة الأكثر تقدمًا من Apple، والمشار إليه داخليًا باسم Ajax GPT، على أكثر من 200 مليار معلمة ويقال إنه أقوى من GPT-3.5 الخاص بـ OpenAI. على الرغم من أن شركة Apple لم تعلق رسميًا على هذه التطورات، إلا أن الرئيس التنفيذي تيم كوك اعترف مؤخرًا بأبحاث الشركة الطويلة الأمد وتركيزها على الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML).

وشدد كوك على أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي هما من التقنيات الأساسية الأساسية لشركة Apple، وهما جزء لا يتجزأ من كل منتج تصنعه الشركة. على الرغم من أن شركة آبل لم تناقش الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع في الماضي، إلا أنها تواصل الاستثمار بكثافة في هذا المجال. لم يتطرق التقرير ربع السنوي الأخير من شركة Apple إلى تفاصيل الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى أن الشركة تفضل إبقاء تطوراتها في هذا المجال طي الكتمان.

بشكل عام، يُظهر استثمار Apple المتزايد في نماذج المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التزامها بتعزيز تجارب المستخدم وتبسيط المهام من خلال الأوامر الصوتية، مما يمهد الطريق لمزيد من التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية.

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