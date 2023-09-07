تواصل Apple تطوير النظارات الذكية جنبًا إلى جنب مع Vision Pro

أثار كشف شركة آبل مؤخرًا عن سماعة الرأس Vision Pro تكهنات حول خطط الشركة لنظارات الواقع المعزز (AR). ومع ذلك، يشير ملف 5 سبتمبر المقدم إلى مكتب براءات الاختراع الأمريكي إلى أن شركة آبل تواصل أيضًا العمل على مجموعة أكثر معيارية من النظارات الذكية.

وفقًا للملف، سيكون لهذه النظارات الذكية تاج رقمي على أحد السيقان وتعمل كشاشة عرض رأسية، وإظهار الإشعارات، والتحكم في تشغيل الموسيقى، وعرض الصور والمعلومات على العدسات. تشير شركة Apple إلى هذا الجهاز على أنه "شاشة عرض مثبتة على الرأس/نظارة ذكية (HMD)."

في حين أن Apple's Vision Pro عبارة عن سماعة رأس مستقلة و"كمبيوتر مكاني" نصبت نفسها بنفسها، فإن تسجيل براءة الاختراع يشير إلى أن الشركة تستكشف عامل شكل مختلف يمكن أن يكون أقرب إلى النظارات التقليدية. ليس من غير المألوف أن تقدم شركة Apple منتجات متعددة ضمن فئة المنتج، كما هو الحال مع سماعة الرأس Meta Quest VR من Meta ونظارات Ray-Ban Stories AR.

يشير الملف أيضًا إلى أنه يمكن لشركة Apple الاستفادة من قوة iPhone لهذه النظارات الذكية، والاستفادة من الجهاز كملحق مصاحب والاستفادة من تجربتها مع Apple Watch كجهاز بشاشة ثانية.

في حين أنه من المهم ملاحظة أنه ليس كل تسجيلات براءات الاختراع تترجم إلى منتجات في العالم الحقيقي، فإن توقيت هذا التقديم، بعد ثلاثة أشهر فقط من الإعلان عن Vision Pro، مثير للاهتمام. وتتميز رسومات وأوصاف براءة الاختراع بجودة أكثر واقعية، مما يشير إلى أن عمل أبل على هذه النظارات الذكية يتقدم.

في ضوء هذا التقديم، من المعقول أن نتوقع أن Apple سيكون لديها في النهاية مجموعة من المنتجات في مجال AR/VR، حيث تعمل نظارات الواقع المعزز كملحق لجهاز iPhone على الطرف المنخفض وسماعة الرأس Vision Pro باعتبارها الطرف المتطور. عرض. قد تهدف خارطة الطريق طويلة المدى لشركة Apple إلى دمج خطي الإنتاج في المستقبل.

مصادر:

– جيتي / كيليتو تشان

– مكتب براءات الاختراع الأمريكي