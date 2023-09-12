أصبح موقع متجر Apple الإلكتروني غير متصل بالإنترنت قبل إطلاق iPhone 15

توقف موقع متجر Apple Store عن العمل مؤقتًا صباح يوم الثلاثاء، قبل ساعات فقط من الإطلاق المرتقب لجهاز iPhone 15. وعرضت الصفحة المقصودة رسالة تفيد بأن الموقع يخضع لتحديثات وحثت الزائرين على التحقق مرة أخرى قريبًا. تم عرض شعار Apple متحرك باللونين الأزرق والرمادي، المرتبط أيضًا بحدث إطلاق iPhone 15، جنبًا إلى جنب مع رابط عمل للبث المباشر.

من المقرر أن يكشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، عن أحدث إصدار من المنتج الرئيسي للشركة في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي من مسرح Steve Jobs في Apple Park. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تعطل موقع الويب نتيجة للاهتمام الكبير بجهاز iPhone 1 أو ما إذا كانت Apple تجري تغييرات على سوقها عبر الإنترنت.

من المتوقع أن يتم إصدار iPhone 15 في 22 سبتمبر، مع ثلاثة نماذج متاحة بنقاط أسعار مختلفة. سيبدأ الإصدار القياسي بسعر 799 دولارًا، بينما سيبلغ سعر خيار Pro Max 1,099 دولارًا. أحد التغييرات الملحوظة في iPhone 15 هو اعتماد منفذ شحن قياسي USB-C، وفقًا لما يفرضه الاتحاد الأوروبي. تمثل هذه الخطوة خروجًا عن منفذ الشحن Lightning الخاص بشركة Apple.

تتضمن الشائعات المحيطة بـ iPhone 15 تقديم "زر الإجراء"، والذي سيوفر للمستخدمين وصولاً سريعًا إلى الوظائف والإعدادات المختلفة دون فتح الجهاز أو التنقل عبر التطبيقات. وفي حين أن التفاصيل نادرة، يعتقد الخبراء أن هذا الزر يمكن أن يميز iPhone 15 Pro عن الموديلات السابقة.

تقدم شركة Apple عادةً منتجًا جديدًا في الخريف، وتم إصدار iPhone 14 في سبتمبر من العام الماضي. شهدت أسهم الشركة، التي وصلت مؤخرًا إلى قيمة سوقية قياسية قدرها 3 تريليون دولار، انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية المبكرة يوم الثلاثاء.

المصادر: نيويورك بوست، MacRumors، وكالة أسوشيتد برس