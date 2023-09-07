يمكن منع موظفي الحكومة الصينية من استخدام أجهزة iPhone من شركة Apple، مما يتسبب في انخفاض أسهم شركة Apple

انخفضت أسهم شركة أبل بأكثر من 3% يوم الخميس، بعد انخفاض بنسبة 4% يوم الأربعاء، بعد أن أشارت تقارير إلى أنه قد يتم منع موظفي الحكومة الصينية من استخدام أجهزة iPhone من Apple. على الرغم من أن القيود المبلغ عنها لم تعلن عنها الحكومة الصينية علنًا، إلا أن الاحتمال يثير مخاوف من احتمال وقوع منتجات أبل في خضم التوترات الدولية بين الولايات المتحدة والصين.

وتعد الصين ثالث أكبر سوق لشركة أبل، حيث تمثل 18% من إجمالي الإيرادات العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فهو المكان الذي يتم فيه تجميع غالبية منتجات Apple. قد يؤدي الحظر المحتمل على الموظفين الحكوميين الذين يستخدمون أجهزة iPhone إلى انخفاض مبيعات وحدات iPhone في الصين بنسبة تصل إلى 5٪.

والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لشركة أبل هو أن الحظر يمكن أن يرسل إشارة إلى المواطنين العاديين بضرورة استخدام الإلكترونيات التي تصنعها الشركات الصينية، مما يؤثر سلبًا على المبيعات بين المستهلكين. يمكن أن تكون هذه الخطوة جزءًا من جهد أوسع تبذله الحكومة الصينية لتعزيز استخدام التكنولوجيا المحلية.

ردًا على احتمال فرض حظر حكومي على أجهزة iPhone وزيادة المنافسة من شركة Huawei، باع دان نايلز، مدير المحفظة في Satori Fund، حصته في شركة Apple ويقوم الآن ببيع الشركة على المكشوف.

في الأسبوع الماضي، بدأ العديد من تجار التجزئة الصينيين في تلقي طلبات شراء هاتف هواوي الجديد، Mate 60 Pro، والذي سرعان ما أصبح موضوعًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي. يستخدم الهاتف شريحة صينية الصنع من شركة HiSilicon التابعة لشركة Huawei.

وبينما واجهت شركة هواوي عقوبات في عام 2019، مما أعاق أعمالها في مجال الهواتف بشكل كبير، فإن الهاتف الجديد للشركة يثير تساؤلات حول مدى فعالية القيود المنفصلة على تكنولوجيا تصنيع الرقائق. وحث جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الولايات المتحدة على مواصلة تركيز القيود التكنولوجية بشكل ضيق على مخاوف الأمن القومي بدلاً من الفصل التجاري الأوسع.

وفي الربع الأخير لشركة أبل، زادت مبيعات الصين الكبرى بنسبة 8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 15.76 مليار دولار، مما يجعلها المنطقة الأسرع نموًا لشركة أبل. أعرب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، عن جهود الشركة لإقناع المزيد من الأشخاص بالتحول من هواتف أندرويد إلى هواتف آيفون بسبب الخبرة والنظام البيئي الذي توفره أبل.