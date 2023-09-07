تراجعت أسهم شركة Apple بعد أن ورد أن الصين تمنع المسؤولين من استخدام الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية

شهدت أسهم شركة Apple انخفاضًا كبيرًا بعد ظهور تقارير تفيد بأن الصين منعت المسؤولين في وكالات الحكومة المركزية من استخدام أو جلب أجهزة iPhone وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية إلى المكتب. وبحسب ما ورد تم تقديم التعليمات في مجموعات أو اجتماعات الدردشة في مكان العمل، على الرغم من أن مدى التوزيع لا يزال غير واضح.

وكان للأخبار تأثير سلبي على مؤشرات بورصة وول ستريت، حيث تراجعت أسهم أبل بنسبة 3.6%. وتشير هذه الخطوة إلى أن بكين لا تدخر أي شركة أمريكية في جهودها لتقليل الاعتماد على التقنيات الأمريكية، بحسب المحللين. وحتى شركة أبل، التي تتمتع بحضور تصنيعي مكثف في الصين، لم تتمكن من تجنب العواقب. ويشير المحللون إلى أن هذا التطور يجب أن يشجع الشركات على تنويع سلاسل التوريد وتركيز العملاء من أجل تقليل الاعتماد على الصين.

ويثير هذا الحظر مخاوف الشركات الأجنبية العاملة في الصين مع استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. يأتي ذلك قبل حدث Apple القادم، والذي يتوقع المحللون أنه سيتضمن إطلاق خط جديد من أجهزة iPhone.

وفي حين أن التقرير لم يذكر شركات تصنيع الهواتف الأخرى المتأثرة بالحظر، فإنه يعكس إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ضد الشركة المصنعة للهواتف الذكية الصينية Huawei Technologies ومنصة الفيديو القصيرة TikTok. وتسعى الحكومة الصينية جاهدة إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيات الأجنبية لأكثر من عقد من الزمن، من خلال تشجيع استخدام البرامج المحلية وتصنيع شرائح أشباه الموصلات المحلية.

ورغم أن شركة آبل لم تعلق بعد على هذه القضية، إلا أن المحللين لا يتوقعون تأثيرًا فوريًا على أرباح الشركة بسبب شعبية هاتف آيفون في الصين. ومع ذلك، فإن الحظر يسلط الضوء على التحديات والمخاطر المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في الصين، والتي أعربت عنها الشركات الأمريكية لمسؤولين مثل وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو.

مصادر:

- صحيفة وول ستريت جورنال

- رويترز