Apple ستطلق iPhone 15 الذي تم تصنيعه في الهند في يوم المبيعات العالمية لأول مرة

تخطط شركة Apple لإطلاق هاتف iPhone 15، الذي سيتم تجميعه في الهند، في يوم ظهوره الأول للمبيعات العالمية، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. وفي حين أن غالبية وحدات iPhone 15 ستظل يتم إنتاجها في الصين، فإن هذه الخطوة تمثل خروجًا كبيرًا عن استراتيجية Apple السابقة المتمثلة في بيع الأجهزة الصينية الصنع بشكل أساسي. كما أنه يسلط الضوء على القدرات الإنتاجية المتنامية في الهند ويدل على جهود شركة Apple لتضييق الفجوة بين قواعد التصنيع الهندية والصينية.

بدأت شركة Apple، ومقرها كوبرتينو، إنتاج iPhone 15 في مصنع في تاميل نادو، الهند، الشهر الماضي. ومع ذلك، قد تحدث تأخيرات طفيفة بسبب الاختناقات اللوجستية غير المتوقعة. وتعمل شركة أبل على زيادة نسبة أجهزة آيفون المجمعة في الهند، لتصل إلى 7% بحلول نهاية مارس/آذار. ويأتي هذا التحول نتيجة للحوافز المالية التي قدمها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتعزيز التصنيع المحلي وحاجة شركة أبل إلى تنويع إنتاجها خارج الصين وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

من المتوقع أن يكون iPhone 15 هو التحديث الأكثر أهمية للجهاز منذ ثلاث سنوات، حيث يتميز بترقيات لنظام الكاميرا ومعالج محسّن بدقة ثلاثة نانومتر في طرازات Pro. تلعب هذه التشكيلة الجديدة دورًا حاسمًا في إنعاش مبيعات شركة Apple، حيث أعلنت الشركة عن انخفاض المبيعات للربع الثالث على التوالي بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

تعمل شركة Apple أيضًا على توسيع تواجدها في الهند، حيث افتتحت أول متاجرها في البلاد هذا العام. يُنظر إلى السوق الهندية على أنها فرصة للبيع بالتجزئة وقاعدة إنتاج مهمة لأجهزة Apple على المدى الطويل. في الربع المنتهي في شهر يونيو، شهدت مبيعات iPhone في الهند نموًا مضاعفًا، حيث وصلت إلى مستوى مرتفع جديد.

ومن المتوقع أن يبدأ موردو Apple الآخرون في الهند، مثل Pegatron Corp ومصنع Wistron Corp الذي ستستحوذ عليه Tata Group قريبًا، في تجميع iPhone 15 أيضًا.

المصادر: بلومبرج نيوز