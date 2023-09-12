Apple تكشف النقاب عن iPhone 15 في حدث “Wonderlust”.

عقدت شركة Apple مؤخرًا حدث "Wonderlust" حيث قدمت رسميًا جهاز iPhone 15 المرتقب. ويأتي الجهاز الجديد، الذي يبدأ سعره من 799 دولارًا، مزودًا بالعديد من الميزات المثيرة. إحدى الإضافات البارزة هي Dynamic Island، وهي كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل تعد بصور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

وكانت الشائعات والتكهنات حول iPhone 15 قد انتشرت لعدة أشهر قبل الحدث، مما أثار الإثارة بين المستهلكين. مع الكشف الرسمي، أكدت شركة Apple الميزات والتقنيات الجديدة التي يمكن للمستخدمين توقعها من أحدث إصدار من أجهزتهم الرئيسية.

بالإضافة إلى iPhone 15، قدمت Apple أيضًا تفاصيل حول أحدث طرازات Apple Watch، Series 9 وUltra 2. تعتبر Series 9 جديرة بالملاحظة بشكل خاص حيث توصف بأنها منتج Apple "الأول على الإطلاق المحايد للكربون"، مما يوضح التزام الشركة إلى الاستدامة.

كان العام المالي 2023 لشركة Apple ناجحًا من حيث المبيعات، حيث بلغ إجمالي 293.79 مليار دولار من منتجاتها وخدماتها في الأرباع الثلاثة الأولى. ومع ذلك، يعد هذا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما جلبت الشركة 304.18 مليار دولار.

يمثل طرح iPhone 15 أيضًا تغييرًا في كيفية شراء العملاء في الولايات المتحدة للجهاز. تتجه شركة Apple نحو استبعاد شركات الاتصالات اللاسلكية من عملية الشراء، مما يوفر للعملاء المزيد من المرونة والتحكم في عملية شراء iPhone الخاصة بهم.

بشكل عام، أظهر حدث إطلاق iPhone 15 تفاني Apple في الابتكار وتقديم منتجات عالية الجودة لعملائها. بفضل الميزات والتطورات المثيرة، من المتوقع أن يكون iPhone 15 خيارًا شائعًا بين المستهلكين.

مصادر:

– ثروة حجر الأردواز

– شركة أبل