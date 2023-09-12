نهاية موصل Lightning: شركة Apple تتبنى USB-C

تودّعت شركة Apple موصل Lightning الشهير في 12 سبتمبر 2022، واستبدلته بمنفذ USB-C متعدد الاستخدامات. في حين أن موصل Lightning خدم مستخدمي Apple بشكل جيد لأكثر من عقد من الزمن، إلا أن ظهور الأجهزة المتعطشة للطاقة والدفع نحو شاحن قياسي دفع شركة Apple إلى إجراء التبديل.

في السنوات الأخيرة، بدأت شركة Apple في تقديم USB-C إلى تشكيلتها، مع اعتماد طرازات iPad Pro المنفذ الجديد في عام 2018، يليها iPad Air في عام 2020 والجيل العاشر من iPad في عام 10. بالإضافة إلى ذلك، جهاز التحكم عن بعد Apple TV 2022K أيضًا يتميز بمقبس USB-C. تم تسريع الانتقال إلى USB-C من خلال تفويض الاتحاد الأوروبي بأن جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تصل طاقتها إلى 4 واط، يجب أن تحتوي على منفذ USB-C.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الشركات المصنعة الأخرى قد تبنت بالفعل USB-C، مما أدى إلى اعتماد المعيار على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن استمرار استخدام Apple لموصل Lightning أدى إلى الحد من التوافق وإمكانية الوصول.

في حين أن سعي Apple نحو التكنولوجيا اللاسلكية واضح، فإن التحول إلى USB-C يضمن أن المستخدمين لا يزال بإمكانهم توصيل أجهزتهم بسهولة عند الحاجة. سواء كنت تستعير شاحنًا من مستخدم Android أو تجد شاحنًا متوافقًا أثناء التنقل، فإن وجود USB-C في كل مكان يجعله أكثر سهولة في الوصول إليه من موصل Lightning الخاص.

بشكل عام، على الرغم من أن نهاية موصل Lightning يمثل تحولًا كبيرًا في النظام البيئي لشركة Apple، إلا أنه يتماشى مع تحرك الصناعة نحو حل شحن موحد. يوفر USB-C للمستخدمين خيارًا مرنًا ومدعومًا على نطاق واسع لتشغيل أجهزتهم وتوصيلها.

مصادر:

– البرلمان الأوروبي: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220217IPR14210/meps-call-for-a-common-charger-for-all-mobiles-and-new-rules- معالجة النفايات الإلكترونية

– أبل: https://www.apple.com/newsroom/2022/09/apple-introduces-iphone-15-and-airpods-3/