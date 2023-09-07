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إصدار iOS 16.6.1: ما تحتاج إلى معرفته

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
إصدار iOS 16.6.1: ما تحتاج إلى معرفته

طرحت Apple مؤخرًا تحديث iOS 16.6.1، إلى جانب التحديثات المقابلة لأنظمة iPadOS وmacOS Ventura وwatchOS. تأتي هذه التحديثات قبل أيام قليلة من حدث iPhone 15 المرتقب من Apple، ومن المرجح أن تكون بعض التحديثات النهائية لنظام iOS 16.6.

يعد تحديث iOS 16.6.1، برقم الإصدار 20G81، إصدارًا بسيطًا يركز على إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء. وهو يتبع الإصدار السابق 20G75، الذي قدم العديد من الميزات والتحسينات لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة من Apple. وبالمثل، يتلقى macOS Ventura تحديثًا برقم الإصدار 22G91، وwatchOS 9.6.3 برقم الإصدار 20U90.

وكالعادة، يتم ضبط أجهزة Apple على التحديث تلقائيًا خلال يوم أو يومين، حسب إعدادات المستخدم. ومع ذلك، يمكن لأولئك الذين يتوقون للحصول على آخر تحديث تثبيته يدويًا. يتم توفير التحديث ونشره عبر شبكة توصيل المحتوى الخاصة بشركة Apple، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اطلاع بأحدث التحسينات والإصلاحات.

في حين أن تحديث iOS 16.6.1 قد لا يقدم تغييرات كبيرة، إلا أنه يعد خطوة أساسية في الحفاظ على استقرار وأمان أجهزة Apple. ومن خلال معالجة الأخطاء وتحسين الأداء، تواصل Apple ضمان تجربة مستخدم سلسة لعملائها.

مصادر:
- ملاحظات إصدار تحديث iOS 16.6.1
– وثائق دعم أبل

By روبرت أندرو

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