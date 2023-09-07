تأثير الحظر الصيني على أسهم أبل وكوالكوم

شهدت أسهم شركة أبل (AAPL) انخفاضًا كبيرًا في أسهمها خلال اليومين الماضيين، بعد تقارير عن الحظر الذي فرضته الصين على عملاق التكنولوجيا. وقد تسبب هذا الحظر أيضًا في تأثير مضاعف على أحد موردي Apple، وهو Qualcomm (QCOM)، حيث انخفض سهمها إلى الأسفل.

ويثير الحظر الذي فرضته الصين مخاوف بشأن المبيعات المستقبلية لمنتجات أبل في أحد أسواقها الرئيسية. ونتيجة لذلك، تلقت أسهم شركة أبل ضربة قوية، مما تسبب في تأثير سلبي على التقييم العام للشركة. وقد أثر هذا الانخفاض في أسهم شركة أبل بشكل أكبر على شركة كوالكوم، التي تعد واحدة من الموردين الرئيسيين لعملاق التكنولوجيا.

Qualcomm هي شركة تصنيع أشباه الموصلات التي توفر المكونات الأساسية لأجهزة Apple. ومع تراجع أسهم شركة أبل، شهد سهم كوالكوم أيضًا انخفاضًا بعد جرس الإغلاق اليوم. ويرتبط هذا الانخفاض بعدم اليقين المحيط بمبيعات شركة أبل في الصين والعواقب المحتملة على مورديها.

بالإضافة إلى الآثار المترتبة على أبل وكوالكوم، ظهرت قصة إخبارية منفصلة تتعلق بشركة ديزني (DIS) وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس. تتمحور الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ديزني ضد الحاكم ديسانتيس حول نزاع التعديل الأول. ديزني تزعم الانتقام بسبب انتقادات لمشروع قانون "لا تقل مثلي الجنس" في فلوريدا.

تسلط هذه الدعوى الضوء على الجدل الدائر حول حرية التعبير ومدى قدرة الشخصيات العامة، مثل المحافظين، على اتخاذ إجراءات ضد الأفراد أو الشركات الذين يعبرون عن انتقاداتهم. قد يكون لنتيجة هذه القضية آثار كبيرة على حماية حقوق حرية التعبير في ولاية فلوريدا.

باختصار، كان للحظر الذي فرضته الصين على شركة آبل تأثير ملحوظ على أسهم الشركة وموردها كوالكوم. وأثار الانخفاض في أسهم شركة أبل المخاوف بشأن المبيعات المستقبلية في الصين، مما تسبب في تأثير مضاعف على أسهم كوالكوم. وفي الوقت نفسه، تثير الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ديزني ضد الحاكم ديسانتيس تساؤلات مهمة حول حرية التعبير وسلطة الشخصيات العامة في الانتقام من الانتقادات.

التعاريف:

- الحظر الصيني: قيد تفرضه الحكومة الصينية على بيع أو استيراد منتجات أو خدمات معينة.

– كوالكوم: شركة تصنيع أشباه الموصلات توفر مكونات لمنتجات التكنولوجيا المختلفة.

- التعديل الأول: يضمن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة حرية التعبير، من بين الحقوق الأساسية الأخرى.

- مشروع قانون "لا تقل مثليًا": تشريع مقترح يقيد المناقشات أو الترويج لموضوعات أو قضايا المثليين.

مصادر:

- المقال الأصلي بقلم أكيكو فوجيتا من Yahoo Finance