iPhone 15 Pro و15 Pro Max: ترقية كبيرة

يعد iPhone 15 Pro و15 Pro Max أحدث الإضافات إلى تشكيلة Apple، ويأتيان مع بعض الترقيات الرئيسية. أحد أهم التغييرات هو إدخال USB-C، ليحل محل منفذ Lightning. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن استخدام الكابلات العالمية عبر الأنظمة الأساسية وشحن أجهزة iPhone الخاصة بهم باستخدام الشاحن والكابل من أجهزة iPad Pro أو MacBook Pro أو Galaxy.

قامت Apple أيضًا بإجراء العديد من التحسينات على التصميم لسلسلة iPhone 15 Pro. تتميز الطرازات الجديدة بحواف محيطية وأنحف الحواف على الإطلاق في iPhone. وعلى الرغم من هذه التغييرات، فقد تم تقليل الأبعاد الإجمالية للهواتف مع الحفاظ على نفس أحجام العرض مثل الجيل السابق.

لتقليل الوزن، استبدلت شركة Apple الفولاذ المقاوم للصدأ بالتيتانيوم لإطارات طرازات Pro الجديدة. إن استخدام التيتانيوم من الدرجة 5، والذي يُستخدم أيضًا في مركبة المريخ الجوالة، يجعل هذه الطرازات أخف موديلات Pro حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الإطارات بملمس ناعم تم تحقيقه خلال عملية دقيقة مدتها 14 ساعة.

تم تحويل مفتاح كتم الصوت الموجود على iPhone 15 Pro إلى زر إجراء. يؤدي الضغط مع الاستمرار على الزر إلى تنشيط الوضع الصامت، بينما يمكن تعيين ضغطة واحدة أو مزدوجة لتنفيذ إجراءات مختلفة، مثل فتح الكاميرا بسرعة.

تظل الشاشة على أجهزة iPhone الجديدة هي نفسها كما في الجيل السابق، حيث يتميز iPhone 15 Pro بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة، بينما يتميز iPhone 15 Pro Max بشاشة مقاس 6.7 بوصة. تأتي طرازات Pro أيضًا بمعدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز (ProMotion)، وHDR10، وDolby Vision، وذروة سطوع تبلغ 2,000 شمعة في المتر المربع.

نظام الكاميرا في iPhone 15 Pro جديد تمامًا، حيث يبدأ بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر أكبر وميزة تثبيت إزاحة المستشعر من الجيل الثاني. يتيح ذلك للمستخدمين التقاط صور HEIF بدقة 48 ميجابكسل والاستفادة من أوضاع التكبير المتنوعة بأطوال بؤرية مختلفة.

يقدم iPhone 15 Pro Max أول كاميرا بيريسكوب على iPhone، مما يسمح بقدرات تكبير تصل إلى 5x. التصميم البصري لكاميرا المنظار فريد من نوعه، حيث يعكس الضوء أربع مرات إلى المستشعر المطوي.

يتم تشغيل iPhone 15 Pro وPro Max بشريحة A17 Pro، المبنية على عملية 3 نانومتر. تتميز الشريحة بمعالج سداسي النواة، ووحدة معالجة رسومات سداسية النواة مع تتبع الأشعة المسرع بالأجهزة، ومحرك عصبي ذي 6 نواة لتعزيز قدرات التعلم الآلي. تتميز شريحة A6 Pro أيضًا بمحرك عرض مع برامج ترميز AV16 وProRes مخصصة، مما يتيح للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 17K بمعدل 1 إطارًا في الثانية بتنسيق ProRes RAW.

يتوفر iPhone 15 Pro و15 Pro Max للطلب المسبق، وبأسعار تبدأ من 999 دولارًا و1,199 دولارًا على التوالي. سيبدأ شحن كلا الطرازين في 22 سبتمبر.

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