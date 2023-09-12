تتبنى Apple لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن منافذ شحن USB-C على iPhone 15

من المقرر أن تكشف شركة Apple عن هاتف iPhone 15 الذي طال انتظاره في حدث إطلاق المنتج السنوي في الولايات المتحدة. النقطة المحورية في الإطلاق هذا العام هي قرار الشركة بتضمين منافذ شحن USB-C بدلاً من منفذ شحن Lightning التقليدي. وتأتي هذه الخطوة نتيجة للوائح الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من جميع الهواتف المحمولة المباعة في الدول الأعضاء أن يكون لها منفذ شحن موحد بحلول نهاية عام 2024.

لقد أجبرت لائحة الاتحاد الأوروبي شركة Apple على ذلك، حيث أن الشركة لم تكن لتجري هذا التغيير طوعًا لولا ذلك. اشتهرت شركة Apple تاريخياً بمقاومتها للمعايير على مستوى الصناعة، مثل منفذ Lightning الذي تم تقديمه في عام 2012. ومع ذلك، يهدف قرار الاتحاد الأوروبي إلى تقليل النفايات الإلكترونية والتلوث البلاستيكي من خلال تبسيط توافق الشاحن.

في حين أن شركة Apple هي آخر شركة تقنية كبرى تتبنى معيار USB-C، يتوقع خبراء الصناعة أن تقدم الشركة هذا التغيير كخطوة إيجابية للأمام لكل من iPhone ومستخدميه. ومن المرجح أن تؤكد الشركة على فوائد USB-C، مثل الشحن الأسرع والتوافق العالمي، خلال حدث إطلاق المنتج.

وبالإضافة إلى منفذ الشحن USB-C، يتوقع المحللون أن تقدم شركة آبل ميزات جديدة أخرى لإغراء المستهلكين ومواجهة الانخفاض العالمي في الطلب على الهواتف الذكية. تتضمن التكهنات كاميرا منظار ذات قدرات تكبير محسّنة وإطار مُعاد تصميمه مصنوع من التيتانيوم ومعالج تمت ترقيته. وسيقام الحدث في مسرح ستيف جوبز في المقر الرئيسي لشركة أبل في كوبرتينو، كاليفورنيا.

تمثل لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن منافذ الشحن تغييرًا كبيرًا في تصميم منتجات Apple، حيث تتحول الشركة نحو نهج أكثر توحيدًا. وتتوافق هذه الخطوة مع هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الحد من النفايات الإلكترونية وتعزيز الاستدامة البيئية.

مصادر:

– دليل توم: [الرابط]

– AAP (مصدر للمقتطفات): [الرابط]