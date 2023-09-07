حصلت شركة Apple على براءة اختراع للون الأسود غير اللامع على الأسطح المؤكسدة

ملخص:

حصلت شركة Apple على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) لتقنية تسمح بإنشاء طلاء أسود غير لامع على الأسطح المؤكسدة. تصف براءة الاختراع طريقة تتضمن ميزات امتصاص الضوء وجزيئات اللون المدمجة لتحقيق لون أسود حقيقي. وفي حين أن براءة الاختراع لا تضمن إنتاج أجهزة سوداء غير لامعة، إلا أنها تعرض استكشاف أبل لإمكانيات التصميم. تسرد براءة الاختراع العديد من مفاهيم الأجهزة التي يمكن تقديمها بخيار اللون الأسود غير اللامع، بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. أصدرت شركة Apple سابقًا جهاز iPhone أسود غير لامع وجهاز MacBook أسود، لكن براءة الاختراع تشير إلى إمكانية إضافة ساعة ذكية سوداء غير لامعة وجهاز iPad إلى مجموعة منتجاتها. هدف الشركة هو تحقيق لون أسود حقيقي، وتمييزه عن اللون الرمادي الداكن أو الأزرق المعتاد الذي يظهر في بعض منتجاتها ذات الألوان الداكنة. وحتى الآن، يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تقديم هذه الأجهزة ذات اللون الأسود غير اللامع في السنوات القادمة.

تتضمن التقنية الموضحة في براءة الاختراع تطبيق طبقة مؤكسدة على ركيزة معدنية، والتي يتم حفرها بعد ذلك لإنشاء خصائص ممتصة للضوء. وينتج عن هذا تشطيب أسود غير لامع على السطح. وتتميز الطبقة المؤكسدة بقدرتها على امتصاص الضوء المرئي وتسرب جزيئات اللون داخل مسامها. تستشهد براءة الاختراع بالمخترعين جيمس كوران وآرون باترسون وسونيا بوستاك.

وفي حين أن إصدار براءة الاختراع هذه يعد تطورًا مثيرًا، إلا أنه لا يضمن أن تقوم شركة آبل بإصدار نسخ سوداء غير لامعة من أجهزتها. ومع ذلك، فهذا يشير إلى أن شركة Apple تستكشف خيارات التصميم بنشاط وتفكر في إدخال اللون الأسود غير اللامع إلى تشكيلة منتجاتها. اللون الأسود الحقيقي معروف بجاذبيته الجمالية وقد حظي بشعبية كبيرة بين المستهلكين في الماضي. ستؤدي إضافة الهواتف الذكية والساعات الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات اللون الأسود غير اللامع إلى زيادة تنويع عروض Apple وتلبية احتياجات العملاء الذين يقدرون خيار الألوان الفريد هذا.

مصادر:

– براءة اختراع USPTO رقم 11751349-B2

- PatentlyApple (تمت إضافة المصادر ولكن تمت إزالتها من URL)