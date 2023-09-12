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نقدم لكم iPhone 15: أحدث هاتف ذكي من Apple

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
نقدم لكم iPhone 15: أحدث هاتف ذكي من Apple

كشفت شركة Apple رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد iPhone 15، كجزء من حدث Wonderlust. يأتي iPhone 15 في طرازين: iPhone 15 وiPhone 15 Plus، وكلاهما يتميز بشاشتين رائعتين مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي.

أحد أبرز التغييرات في سلسلة iPhone 15 هو إضافة منفذ USB-C، مما يسمح بسرعات شحن أسرع. تأتي هذه الخطوة استجابة لقانون الاتحاد الأوروبي الجديد الذي يلزم جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات باستخدام USB-C بحلول عام 2024. وسيتوفر iPhone 15 باللون الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، ويتميز بتصميم أنيق. ظهر زجاجي غير لامع.

يتميز iPhone 15 بالعديد من الميزات الجديرة بالملاحظة. يستخدم شاشة Super Retina XDR مع تقنية OLED، مما يوفر ألوانًا نابضة بالحياة وأقصى سطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع. يشتمل نظام الكاميرا على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب 2x وتقريب مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يقدم iPhone 15 "وضع الصورة الشخصية" الذي يسمح للمستخدمين بالتقاط صور شخصية مذهلة دون التبديل يدويًا إلى وضع الصورة.

مدعومًا بشريحة A16 Bionic، يوفر iPhone 15 أداءً محسنًا وبطارية أكبر للاستخدام الممتد. تغيير مهم آخر هو تقديم Dynamic Island، وهي فتحة على شكل حبة كانت في السابق حصرية لنماذج Pro. ومع ذلك، فإن ميزة العرض الدائم وميزة ProMotion، مع معدلات تحديث تصل إلى 120 هرتز، تظل حصرية لطرازات iPhone 15 Pro.

بالإضافة إلى iPhone 15، كشفت Apple أيضًا عن iPhone 15 Pro. سيحتوي الطراز Pro على مواد من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، مما يجعله أخف وزنًا ويتميز بحدود أصغر. وسيقدم "زر إجراء" جديدًا يحل محل المفتاح الصامت الدائري الكلاسيكي، مما يوفر للمستخدمين مجموعة من الإجراءات القابلة للتخصيص. سيتم تشغيل iPhone 5 Pro بشريحة A15، التي تتميز بأول تقنية 17 نانومتر ووحدة معالجة رسومات جديدة مع تتبع الأشعة المسرع بالأجهزة للألعاب.

بفضل نظام الكاميرا المذهل والأداء المحسن والميزات المبتكرة، تعد سلسلة iPhone 15 بتقديم تجربة هاتف ذكي استثنائية.

مصادر:

– مصدر المقال: IGN
– مصدر الصورة: Unsplash

By روبرت أندرو

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