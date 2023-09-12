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Apple تستعد للكشف عن أجهزة iPhone ومنتجات جديدة في حدث الإطلاق

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
Apple تستعد للكشف عن أجهزة iPhone ومنتجات جديدة في حدث الإطلاق

تستعد شركة Apple للكشف عن أحدث تشكيلة من أجهزة iPhone وساعات Apple وغيرها من المنتجات في حدث إطلاق مباشر يوم الثلاثاء. وتأمل الشركة أن تساعد هذه العروض الجديدة في تعزيز مبيعات iPhone، التي كانت في انخفاض خلال الأرباع الثلاثة الماضية. كما أثرت المخاوف بشأن مستقبل أجهزة iPhone في الصين بسبب التوترات مع الولايات المتحدة على القيمة السوقية لشركة Apple بشكل سلبي.

ومن المتوقع أن يتكون خط iPhone الجديد من أربعة طرازات: iPhone 15، و15 Plus، و15 Pro، و15 Pro Max. وستكون الطرازات الأساسية، iPhone 15 و15 Plus، متوافقة مع منتجات Apple السابقة، بينما سيتم التركيز على طرازات Pro المتطورة. تهدف Apple إلى إغراء العملاء بدفع المزيد مقابل هاتف جديد مع طرازات Pro، والتي يُشاع أنها تأتي مع زيادة في السعر قدرها 100 دولار مقارنة بجهاز iPhone 12 السابق.

ولتبرير السعر الأعلى، سيحتوي طرازا Pro وPro Max على شريحة A17 جديدة مع قوة معالجة محسنة وذاكرة متزايدة وعمر بطارية محسن. سيحتوي Pro Max أيضًا على عدسات مطورة لتحسين إمكانيات التكبير/التصغير. بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي هذه الطرازات على حواف من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يقلل من وزنها الإجمالي. التغيير الملحوظ هو استبدال مفتاح الرنين/كتم الصوت بـ "زر الإجراء" الذي يقوم بتشغيل وظائف مختلفة.

من المتوقع أن يؤدي إطلاق أجهزة iPhone الجديدة إلى إطلاق "دورة فائقة مصغرة" حيث يقرر عدد كبير من المستهلكين ترقية هواتفهم الذكية. وفقًا لمحلل Wedbush Dan Ives، فإن ربع مستخدمي iPhone العالميين من Apple لم يقوموا بترقية أجهزتهم منذ أربع سنوات، وهو ما يتجاوز ادعاء Apple بعمر ثلاث سنوات لأجهزة iPhone.

وبينما يقدم المنافسون مثل سامسونج وجوجل هواتف قابلة للطي ذات شاشات منحنية، فإن شركة أبل لا تغير الشكل أو الشكل الأساسي لأجهزة آيفون الخاصة بها. ومع ذلك، أحد التغييرات المهمة التي قد يرحب بها المستخدمون أو لا يرحبون بها هو اعتماد منفذ شحن جديد. ستستبدل أجهزة iPhone الأحدث منفذ Lightning الخاص بشركة Apple بمنفذ شحن USB-C للتوافق مع اللوائح الأوروبية الجديدة.

وتشمل الإعلانات الأخرى المتوقعة إصدارات محدثة من Apple Watch وSeries 9 وUltra، والتي ستتميز بسرعات معالجة أسرع وقدرات محسنة لتتبع الموقع. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم Apple تحديثات برامج iOS 17 مثل تحسينات التصحيح التلقائي، وتطبيق دفتر اليومية الجديد، وميزة تبديل بطاقات العمل الرقمية، وتنزيلات خرائط التنقل دون اتصال بالإنترنت.

مصادر:
- بلومبرج
- سي ان بي سي
- فوربس

By روبرت أندرو

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