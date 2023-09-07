تتحول خرائط Apple مع تجربة تفصيلية للمدينة

تخضع خرائط Apple، التي كانت تعاني من عدم دقة بيانات الخرائط والأخطاء الفادحة، إلى تحول كبير من خلال تجربتها التفصيلية للمدينة (DCE). يهدف هذا التحديث إلى وضع خرائط Apple كمنافس لخرائط Google. لقد كان إطلاق DCE تدريجيًا ولكنه يُظهر تقدمًا واعدًا في جميع أنحاء العالم. وتواصل شركة آبل تقديم التحديث لعدد أكبر من المستخدمين، ومن المتوقع أن تعلن عن مزيد من التوسع خلال حدث إطلاق iPhone القادم.

بدأت رحلة شركة Apple لتحسين منصة رسم الخرائط الخاصة بها بعدة عمليات استحواذ بدأت في عام 2009. واستثمرت الشركة مليارات الدولارات في الاستحواذ على شركات مثل Placebase وPoly9 وC3 Technologies وغيرها. وضعت عمليات الاستحواذ هذه الأساس لخرائط Apple ولكنها لا تزال تعتمد على بيانات خرائط الطرف الثالث، مع كون TomTom شريكًا مهمًا.

لإعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم والحصول على مزيد من التحكم في خرائطها، قررت شركة Apple تطوير حلول الخرائط الخاصة بها. يمثل تقديم DCE في سبتمبر 2021 علامة بارزة في هذا المسعى. في البداية، كان DCE متاحًا في أربعة مواقع: لندن، ولوس أنجلوس، ومدينة نيويورك، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو. ومع ذلك، قامت شركة Apple بتوسيع نطاق الوصول تدريجيًا إلى المزيد من المناطق.

يقدم DCE مجموعة من الميزات التي تعمل على تحسين تجربة رسم الخرائط. يتضمن خرائط مفصلة للغاية تحتوي على معلومات مثل الأشجار والأرصفة وممرات المشاة ومداخل المباني. توفر هذه التفاصيل الغنية رؤية شاملة لموقع معين. بالإضافة إلى ذلك، يقدم DCE وضعًا مظلمًا مع توهج ضوء القمر الذي يتم تنشيطه تلقائيًا عند الغسق، إلى جانب تفاصيل الارتفاع وعلامات الطريق وإشارات المرور. تم تحسين تجربة القيادة من خلال ممرات الانعطاف وممرات الحافلات ونظام توجيه المسار المحدث. تتضمن خرائط Apple أيضًا الإبلاغ عن الحوادث وميزة تسمى Lookaround، والتي توفر صورًا عالية الدقة على مستوى الشارع.

إن التزام شركة Apple بتحسين خرائطها لا يتوقف عند DCE. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن المزيد من التحديثات خلال حدث iPhone، بما في ذلك الخرائط والميزات غير المتصلة بالإنترنت المصممة للسيارات الكهربائية.

بشكل عام، تهدف تجربة المدينة التفصيلية على خرائط Apple إلى تزويد المستخدمين بتجربة تنقل شاملة وسهلة الاستخدام. بفضل توسعها المستمر وميزاتها الجديدة، تضع شركة Apple نفسها كمنافس قوي في مجال برامج رسم الخرائط.

مصادر:

- خرائط أبل: en.wikipedia.org/wiki/Apple_Maps