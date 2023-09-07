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وفر 1,500 دولار عند شراء جهاز MacBook Pro محملاً

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
وفر 1,500 دولار عند شراء جهاز MacBook Pro محملاً

يمكن لقراء AppleInsider الاستفادة من عرض حصري هذا الأسبوع في B&H Photo، حيث يتم خصم جهاز MacBook Pro M1 Max مقاس 16 بوصة المزود بذاكرة سعة 64 جيجابايت وسعة تخزين 2 تيرابايت بسعر 2,799 دولارًا. يتميز هذا الطراز ذو اللون الرمادي الفضائي بشريحة M1 Max الأفضل من Apple مع وحدة معالجة رسومات 32 نواة، مما يجعله خيارًا قويًا لمصوري الفيديو ومحترفي الأعمال والطلاب.

كان السعر الأصلي 4,299 دولارًا، والخصم 1,500 دولار متاح فقط من خلال AppleInsider باستخدام رابط التنشيط المقدم. يتم تضمين الشحن المجاني لمدة يومين داخل الولايات المتحدة المجاورة، ويمكن لحاملي بطاقات Payboo توفير ضريبة المبيعات في الولايات المؤهلة أو الاستفادة من خيارات التمويل الخاصة.

يمثل هذا العرض الخاص أقل سعر تم تسجيله على الإطلاق للطراز المتطور في دليل أسعار AppleInsider M1 MacBook Pro مقاس 16 بوصة. بالنسبة لأولئك المهتمين بخيار أكثر بأسعار معقولة، يتوفر جهاز MacBook Pro القياسي مقاس 2 بوصة M14 Pro مقابل 1,699 دولارًا (خصم 300 دولار) حتى 7 سبتمبر.

بالإضافة إلى عروض MacBook Pro هذه، يقدم بائعو Apple أيضًا خصومات على البرامج والملحقات التي يمكن أن تكمل إعدادك. لا تفوت هذه العروض لفترة محدودة واستفد من أقل الأسعار المتوفرة هذا الأسبوع.

مصادر:
- AppleInsider.com

By مامفو بريشيا

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