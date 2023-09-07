عمليات بيع أسهم شركة Apple بسبب التكهنات بشأن حملة iPhone الصينية لا ينبغي أن تقلق المستثمرين

شهدت أسهم شركة Apple (AAPL) عمليات بيع واسعة النطاق بسبب التكهنات حول حملة صينية على استخدام iPhone بين الموظفين الحكوميين. ومع ذلك، لا ينبغي للمستثمرين أن يخافوا من الشركة. جيم كريمر، أحد المستثمرين البارزين، يؤيد شعار النادي "امتلكه، لا تتاجر به" على أسهم Apple.

بدأ البيع بعد أن أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الحكومة الصينية أصدرت تعليمات لعمالها بعدم استخدام أجهزة iPhone أو أي أجهزة أجنبية أخرى في العمل. والغرض من هذه الخطوة هو تقليل اعتماد الصين على التكنولوجيا الغربية. وفي حين لم تصدر الصين ولا شركة أبل أي تصريحات رسمية حول التقرير، فمن غير المؤكد كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مبيعات آيفون في الصين، والتي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسوقًا مهمًا لشركة أبل.

إن عدم الوضوح فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين سيتأثرون بالحظر يعني أنه لا ينبغي للمستثمرين أن يتعجلوا في ردود أفعالهم. وأعرب جيم كريمر عن شكوكه بشأن الكارثة المحتملة التي يخشاها البعض، مستشهدا بمعلومات من جهات اتصاله في الصين تشير إلى أن الناس هناك ما زالوا يشترون أجهزة آيفون. وأشار أيضًا إلى أنه لم تكن هناك تغييرات ملحوظة في حركة المرور في متاجر هواوي في الصين.

وعلى الرغم من أن شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، واجهت في السابق قيودًا على استخدام أجهزة آيفون، إلا أنه يبدو أن هذه القيود قد يتم توسيعها الآن لتشمل ملايين الأشخاص الآخرين في الصين. وتسببت هذه الشائعات في انخفاض أسهم شركة أبل خلال جلستي التداول الماضيتين.

ومع ذلك، يشير التحليل الذي أجراه بنك أوف أمريكا إلى أن شركة آبل لن تتأثر بشكل كبير بأي حظر بين موظفي الحكومة الصينية. سلطت المذكرة البحثية للبنك الضوء على التوقعات الإيجابية التي سبقت الكشف المرتقب عن iPhone 15، والذي من المتوقع أن يحدث قريبًا. وذكرت المذكرة أيضًا مخاطر ضعف الإنفاق الاستهلاكي ولكنها أعربت في النهاية عن الثقة في آفاق شركة أبل.

ويعتقد محللون آخرون، مثل دانيال آيفز من شركة Wedbush Securities، أن رد فعل السوق على المضاربة مبالغ فيه. ويقدر آيفز أنه حتى لو كان هناك حظر، فإنه لن يؤثر إلا على نسبة صغيرة من إجمالي أجهزة iPhone المباعة في الصين. وأكد أن شركة أبل اكتسبت حصة سوقية كبيرة في سوق الهواتف الذكية في الصين.

وفي حين تستمد شركة أبل 19% من إيراداتها من الصين، فإن جزءا كبيرا من إيراداتها يأتي من مناطق أخرى مثل الأمريكتين وأوروبا. وتبذل الشركة أيضًا جهودًا للتوسع في الاقتصادات الناشئة مثل الهند. تعمل شركة Apple على تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

ويؤكد نادي CNBC للاستثمار، بقيادة جيم كريمر، أن شركة Apple ستظل علامة تجارية متميزة في الصين. سيستمر المشترون ذوو الإمكانيات في شراء أجهزة iPhone بغض النظر عن أي تكهنات حول قواعد الحكومة الصينية.

العنوان: عمليات بيع أسهم شركة Apple بسبب التكهنات بشأن حملة iPhone الصينية لا ينبغي أن تقلق المستثمرين

مصادر:

- صحيفة وول ستريت جورنال

– نادي سي إن بي سي للاستثمار

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