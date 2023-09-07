تراجع أسهم شركة Apple مع قيام الصين بتمديد الحظر على iPhone

وانخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 3.4% بعد ظهور تقارير تفيد بأن الصين تخطط لتوسيع نطاق الحظر على استخدام أجهزة آيفون ليشمل الوكالات والشركات المدعومة من الحكومة. وأثارت هذه الأخبار مخاوف بشأن قدرة أبل على ممارسة الأعمال التجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تعد الصين سوقًا مهمًا لشركة Apple، حيث استحوذت على ما يقرب من 20٪ من إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي. تقدر TechInsights أن مبيعات iPhone في الصين كانت أكبر من مبيعات الولايات المتحدة في الربع الأخير. علاوة على ذلك، تقوم شركة Apple بتصنيع معظم أجهزة iPhone الخاصة بها في المصانع الصينية.

قد يكون للحظر المفروض على استخدام iPhone آثار كبيرة على شركة Apple. شهد سهم الشركة أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من شهر وهو حاليًا الأسوأ أداءً في مؤشر داو جونز الصناعي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن شركة أبل تلعب دورًا مهمًا في اقتصاد بكين.

ويتساءل المحللون عما إذا كان موقف الحكومة الصينية تجاه شركة أبل يتغير. في السابق، كان يُنظر إلى شركة آبل على أنها آمنة نسبيًا من القيود الحكومية في الصين نظرًا لأهميتها في الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، مع اتساع نطاق عمليات الحظر المبلغ عنها، يواجه هذا التصور تحديًا.

وأعقب قرار الصين بحظر استخدام هواتف آيفون لمسؤولي الحكومة المركزية تمديد الحظر ليشمل الشركات المدعومة من الدولة، بما في ذلك شركة بتروتشاينا، عملاق الطاقة. وتتزامن هذه الخطوة مع إطلاق هاتف ذكي رائد جديد من قبل الشركة الصينية هواوي، والذي يتم التحقيق فيه حاليًا من قبل حكومة الولايات المتحدة بسبب الانتهاكات المحتملة لقيود التصدير على أشباه الموصلات.

وكان لأخبار الحظر المحتمل لأجهزة آيفون تأثير أوسع على قطاع التكنولوجيا أيضًا، حيث انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 1% وشهد قطاع أشباه الموصلات انخفاضًا بأكثر من 2%.

وفي الوقت الحالي، لم يكن هناك أي رد من شركة أبل أو وزارة الخارجية الصينية بشأن هذه التطورات.

مصادر:

- سي ان ان

- رؤى فنية

- وول ستريت جورنال

- بلومبرج

- بنك امريكي