من المحتمل أن يتخلى هاتف iPhone 15 من Apple عن الميزات الشائعة

من المقرر أن تطلق شركة Apple هاتف iPhone 15 المرتقب هذا الشهر، ولكن يبدو أن النموذج الجديد سيفتقد بعض الميزات المألوفة. تشير الشائعات المحيطة بالإصدار القادم إلى أن شركة Apple ستزيل خمس أدوات شائعة من تشكيلة iPhone. فيما يلي الميزات التي لا ينبغي أن تتوقع رؤيتها على iPhone 15.

ميناء البرق

يمكن القول إن التغيير الأكثر أهمية هو إزالة منفذ Lightning، والذي سيتم استبداله بمنفذ USB-C العالمي. وهذا التحول إلى USB-C يجعل منتجات Apple أكثر توافقًا مع الأجهزة الأخرى، مما يحسن راحة المستخدمين.

الشق

بعد مرور سبع سنوات منذ ظهوره لأول مرة في هاتف iPhone X، قد تختفي النوتش الأيقوني أخيرًا. ستسمح إزالة النوتش لجهاز iPhone 15 بالحصول على شاشة أمامية أكبر، مما يزيد من مساحة العرض لميزات مثل Dynamic Island.

زر كتم الصوت

يُشاع أن زر كتم الصوت التقليدي، المعروف بقدرته على إسكات الصوت، سيتم استبداله بزر إجراء. سيوفر الزر الجديد للمستخدمين المرونة لتعيين إجراءات مختلفة، على الرغم من أنه قد لا يزال هناك خيار للوصول إلى ميزة كتم الصوت لأولئك الذين يفضلونها.

إطار فولاذي

من المتوقع أن يتم التخلص من الإطار الفولاذي الشهير لجهاز iPhone في طرازات iPhone 15 Pro. ويتوقع الخبراء أن هذا التغيير سيؤدي إلى تصميم أكثر متانة وتميزًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم الإطار الجديد في تخفيف الوزن الإجمالي لطرز iPhone 15 Pro.

لا مزيد من الذهب

على الرغم من أن خيار اللون الذهبي ليس بنفس أهمية التغييرات الأخرى، إلا أنه لن يكون متاحًا لجهاز iPhone 15. وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين توقع خيارات الألوان مثل Silver وSpace Black وTitan Gray وDark Blue.

يعكس قرار Apple بإزالة هذه الميزات الشائعة من iPhone 15 سعي الشركة المستمر للابتكار وتحسين تجربة المستخدم. ومن خلال إجراء هذه التغييرات، تهدف شركة Apple إلى تحسين التوافق وزيادة مساحة الشاشة إلى أقصى حد وتقديم تصميم أكثر أناقة لأحدث طرازات iPhone.

المصادر: جيتي