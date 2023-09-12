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تأتي AirPods Pro 2 الآن مع علبة شحن USB-C

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
تأتي AirPods Pro 2 الآن مع علبة شحن USB-C

أعلنت شركة Apple أن سماعات AirPods Pro 2 الجديدة ستأتي مع علبة شحن USB-C بدلاً من موصل Lightning. يتماشى هذا التغيير مع اعتماد Apple لـ USB-C كموصل قياسي لمنتجاتها، بما في ذلك أجهزة Mac وiPad وSiri Remote.

لن تتلقى AirPods Pro 2 نفسها أي ترقيات للأجهزة ولكنها ستكون الآن متوافقة مع شحن USB-C. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين استخدام نفس الكابل بسهولة لشحن أجهزة Mac وiPad وAirPods ومجموعة iPhone 15 الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن شحن AirPods Pro 2 مباشرة من iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

بالنسبة للعملاء الذين يشترون AirPods Pro 2 جديدة، سيتم تضمين علبة الشحن USB-C في العلبة. ومع ذلك، خلافًا للتوقعات الأولية، لن تبيع شركة آبل علبة الشحن USB-C بشكل منفصل.

يمكن الآن تقديم طلبات شراء AirPods Pro 2 الجديدة مع علبة الشحن USB-C، ومن المقرر أن تبدأ الشحنات في 22 سبتمبر. ويظل سعر AirPods Pro 2 عند 249 دولارًا.

بشكل عام، يعكس هذا التحديث التزام Apple بتوحيد منتجاتها باستخدام موصل USB-C، مما يسمح بزيادة الراحة والتوافق عبر الأجهزة.

مصادر:
- حدث أبل

By غابرييل بوتا

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