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حدث إطلاق Apple 2023: التوقعات لسلسلة iPhone 15 والمزيد

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
حدث إطلاق Apple 2023: التوقعات لسلسلة iPhone 15 والمزيد

من المقرر أن يقام اليوم حدث إطلاق Apple السنوي المرتقب، والمعروف باسم "Wonderlust"، وينتظر عشاق Apple في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر الكشف عن سلسلة iPhone 15 من الجيل التالي، إلى جانب الإعلانات المثيرة الأخرى. وسيقود الرئيس التنفيذي تيم كوك الحدث في مسرح ستيف جوبز الشهير في كاليفورنيا.

خلال الحدث، سيقدم محللو Apple رؤى وآراء حول ما يمكن توقعه من حدث إطلاق Apple 2023. وسيكون هناك تحليل متعمق للميزات المشاع عنها لجهاز iPhone 15، بما في ذلك الجيل التالي من Apple Watch وغيرها من الملحقات المثيرة. ستمنح التحديثات المباشرة والمرئيات من كوبرتينو بارك للمشاهدين لمحة عن أجواء الحدث.

سيكون بلا شك أحد أبرز الأحداث في هذا الحدث هو إطلاق سلسلة iPhone 15. تشير التقارير المبكرة إلى أن الطراز الأساسي iPhone 15 سيحتفظ بأبعاد ووزن مماثل لسابقه، iPhone 14. ومن المتوقع أن يكون iPhone 15 Pro أكثر سمكًا قليلاً ولكنه أخف وزنًا من الطراز السابق. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون iPhone 15 Pro Max أخف وزنًا وأنحف قليلاً من سابقه.

من حيث التسعير، من المتوقع أن يظل السعر المبدئي لطراز Pro الأصغر عند 999 دولارًا. ومع ذلك، ستكون هناك تحسينات على أدائه، بما في ذلك زيادة ذاكرة الوصول العشوائي.

هناك أيضًا شائعات عن ميزات أخرى مثيرة، مثل إمكانية وجود جهاز iPhone 15 Pro أخف وزنًا مع إطار متوسط ​​مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات بأن الجيل القادم من أجهزة iPhone قد ينتقل إلى كابلات الشحن USB-C.

لمشاهدة حدث إطلاق Apple Wonderlust مباشرةً، يتوفر لدى المشاهدين خيارات بث متعددة. ويمكن لمشتركي Apple TV الاستماع إلى أجهزتهم في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويمكن لغير المشتركين مشاهدة الحدث على صفحة Apple الرسمية على YouTube. وبدلاً من ذلك، يمكن للمشاهدين أيضًا مشاهدة الحدث عبر متصفحات الويب الخاصة بهم من خلال زيارة موقع Apple الإلكتروني.

بعد الخطاب الرئيسي للرئيس التنفيذي تيم كوك، سيكون هناك مزيد من التحليل لرؤية أبل وأهدافها، مما يوفر فهمًا شاملاً لاتجاه الشركة.

مصادر:
– Macrumors
– TrendForce (توقع سعر iPhone 15)
– دفع الاتحاد الأوروبي لكابلات الشحن الموحدة

ملحوظة: المقالة المصدر لم تحتوي على أي عناوين URL

By فيكي ستافروبولو

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