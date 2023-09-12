iPhone 15 من Apple وعنوان المعركة القانونية من Google يوم الثلاثاء

في أخبار الغد، ستستضيف شركة Apple حدثها الرئيسي السنوي، حيث من المتوقع أن تكشف عن هاتف iPhone 15 المرتقب وApple Watch Series 9. يعد هذا الحدث بالغ الأهمية لشركة Apple، حيث انخفضت مبيعات iPhone في الأرباع الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي فقط، انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 6٪ بسبب تقارير عن حظر الصين لأجهزة iPhone للموظفين الحكوميين والشركات المملوكة للدولة. ويأتي الكشف عن هاتفي iPhone وApple Watch الجديدين في وقت حرج حيث تسعى شركة Apple إلى إعادة إشعال الإثارة وزيادة المبيعات.

وفي الوقت نفسه، تواجه شركة Google معركة قانونية مع وزارة العدل (DOJ) بشأن مزاعم احتكار البحث عبر الإنترنت. ستقدم وزارة العدل قضيتها في محاولة لإثبات أن جوجل قد أساءت استخدام موقعها المهيمن في الصناعة. تعد هذه الدعوى المرفوعة ضد جوجل اختبارًا مهمًا للحكومة الأمريكية، حيث تسعى إلى استخدام قانون عمره 133 عامًا لتنظيم عملاق التكنولوجيا واللاعبين الرئيسيين الآخرين في الصناعة.

سيكون لنتيجة كلا الحدثين تأثير كبير على صناعة التكنولوجيا. سيحدد الكشف عن منتج Apple الجديد المسار المستقبلي للشركة، حيث تسعى جاهدة لاستعادة مكانتها كشركة رائدة في السوق في صناعة الهواتف الذكية. ومن ناحية أخرى، فإن المعركة القانونية التي تخوضها جوجل مع وزارة العدل لها آثار أوسع على تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى ويمكن أن تشكل سابقة لقضايا مكافحة الاحتكار في المستقبل.

بشكل عام، تبشر عناوين يوم الثلاثاء بتطورات مثيرة في عالم التكنولوجيا. يسلط الكشف عن هاتف iPhone 15 من Apple والمعركة القانونية التي تخوضها Google الضوء على التحديات والفرص المستمرة التي يواجهها اللاعبون الرئيسيون في الصناعة.

التعاريف:

- iPhone 15: أحدث إصدار للهاتف الذكي الرائد من Apple، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنه في الحدث الرئيسي السنوي للشركة.

- Apple Watch Series 9: الإصدار الأحدث من ساعة Apple الذكية، ومن المتوقع أيضًا ظهوره لأول مرة في الحدث الرئيسي.

- وزارة العدل (DOJ): الإدارة التنفيذية الفيدرالية للولايات المتحدة المسؤولة عن إنفاذ القانون وإقامة العدل.

- الاحتكار: يحدث عندما يكون لشركة واحدة سيطرة حصرية على سوق أو صناعة معينة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى سلوك مناهض للمنافسة.

- مكافحة الاحتكار: تشير إلى القوانين واللوائح التي تهدف إلى منع الاحتكارات وتعزيز المنافسة العادلة في السوق.

مصادر:

– لا توجد عناوين URL – المقالة الأصلية من Yahoo Finance Live