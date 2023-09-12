وداعًا لجهاز iPhone 13 Mini: Apple تتخلى عن أصغر هواتفها

توقفت شركة Apple عن إنتاج هاتف iPhone 13 Mini، متبعةً مصيرًا مشابهًا لسابقها، iPhone 12 Mini. تمت إزالة الهاتف الأصغر حجمًا من تشكيلة Apple، مما يترك مجالًا لأجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Pro وiPhone 14 وiPhone 13 والجيل الثاني من iPhone SE (2022).

تلقى iPhone 12 Mini، الذي تم طرحه في عام 2020، آراء متباينة. وبينما كان البعض، بما في ذلك كاتب هذا المقال، من محبي الحجم الصغير، أصيب العديد من المستخدمين بخيبة أمل بسبب عمر البطارية والشاشة الضيقة. ونتيجة لذلك، اضطرت شركة آبل إلى خفض إنتاج iPhone 12 Mini بنسبة 70 بالمئة في أقل من عام.

مع توقف إنتاج iPhone 13 Mini، لا يزال أمام عشاق الشاشات الصغيرة بعض الخيارات. لا يزال تجار التجزئة وشركات النقل التابعة لجهات خارجية، مثل Amazon، يقدمون iPhone 13 Mini للشراء. بالإضافة إلى ذلك، هناك هواتف أندرويد صغيرة لائقة متاحة، بالإضافة إلى الجيل الثاني من iPhone SE الصديق للميزانية، والذي يتميز بشاشة مقاس 4.7 بوصة ولكنه يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة الموجودة في طراز Mini الذي تم إيقافه، مثل الكاميرات المزدوجة، MagSafe، وتقنية 5G ذات النطاق العريض للغاية، وFace ID.

وبينما قررت شركة آبل الابتعاد عن إنتاج هواتف أصغر حجمًا، لا تزال هناك بدائل لأولئك الذين يفضلون جهازًا صغير الحجم. قد يؤدي توقف إنتاج iPhone 13 Mini إلى إحباط البعض، ولكن لا تزال هناك خيارات متاحة في السوق لأولئك الذين يبحثون عن هاتف أصغر حجمًا.

التعاريف:

– iPhone 13 Mini: الإصدار الأصغر حجمًا من iPhone 13، الذي قدمته شركة Apple في تشكيلة هواتفها الذكية.

- iPhone SE: طراز iPhone مناسب للميزانية مع شاشة أصغر حجمًا، وغالبًا ما يلبي احتياجات المستخدمين الذين يفضلون الأجهزة صغيرة الحجم.

المصدر: شينا فاساني، ذا فيرج.