لا يتوقع أن تنتج شركة Apple أجهزة iPad جديدة حتى عام 2024، وفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo

صرح محلل Apple Ming-Chi Kuo أنه من غير المرجح أن تطلق الشركة أي طرازات iPad جديدة قبل نهاية عام 2024. وقد تخيب هذه الأخبار أولئك الذين كانوا يتوقعون إعلان iPad جديدًا في المستقبل القريب.

بينما عقدت شركة Apple مؤخرًا حدث Wonderlust، فقد ركزت على الكشف عن أجهزة iPhone الجديدة وساعات Apple وربما AirPods. أشارت التكهنات إلى احتمال حدوث تحديث لجهاز iPad في أكتوبر، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج. ذكر جورمان أيضًا أنه من المتوقع تحديث iPad Air قريبًا، حيث كان آخر تحديث لهذا الطراز في أوائل عام 2022. ومع ذلك، من المقرر إصدار التحديث الأكثر أهمية لجهاز iPad Pro، والذي سيحتوي على شرائح M3 وشاشات OLED، بعد ذلك. سنة. حدث آخر تحديث لجهاز iPad Pro في أكتوبر 2022.

لم تقدم شركة Apple أي تعليقات رسمية بخصوص إصدار أجهزة iPad الجديدة.

بالإضافة إلى التأخير في إصدارات iPad الجديدة، أفاد Kuo سابقًا أن تشكيلة Apple MacBook المزودة بشرائح M3 لن تكون متاحة هذا العام. من المحتمل أن تستضيف شركة آبل حدثًا في أوائل عام 2024 لإطلاق كل من أجهزة iPad وMac الجديدة معًا، لكن هذا مجرد تخمين.

مصادر:

- جاي بيترز. "من المحتمل ألا تطلق شركة Apple جهاز iPad جديدًا حتى عام 2024، كما يقول المحلل" - The Verge

- مارك جورمان. “ماكرومورز” – يوتيوب

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