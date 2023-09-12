Apple تعلن عن علبة شحن USB-C لسماعات AirPods Pro

أعلنت شركة Apple أن AirPods Pro سيأتي الآن مع علبة شحن USB-C، مما يسمح للمستخدمين بشحن سماعات الأذن الخاصة بهم باستخدام نفس الكابل مثل iPhone 15 الجديد. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اعتماد Apple التدريجي لـ USB-C عبر خط إنتاجها، بما في ذلك أجهزة Mac وiPad وiPhone وغيرها من الملحقات.

في السابق، كانت سماعات الأذن الرئيسية من Apple تستخدم منافذ شحن Lightning. مع الانتقال إلى USB-C، يمكن للمستخدمين الآن شحن AirPods Pro الخاصة بهم بسهولة باستخدام نفس الكابل الذي يأتي مع iPhone 15 الجديد. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت Apple خلال العرض التقديمي أن المستخدمين سيتمكنون أيضًا من شحن AirPods الخاصة بهم من iPhone الخاص بهم.

على الرغم من أن AirPods Pro تنتقل إلى USB-C، فمن المهم ملاحظة أن سماعات AirPods العادية وسماعات AirPods Max لن تتلقى مراجعة USB-C في الوقت الحالي. ومع ذلك، أشارت الشائعات إلى أنه من المحتمل أن يتم تحديث كلا المنتجين في وقت ما من العام المقبل.

يدل هذا الإعلان على التزام شركة Apple بموصل USB-C وأهميته المتزايدة في صناعة التكنولوجيا. يوفر USB-C العديد من الفوائد، بما في ذلك سرعات شحن أسرع، ومعدلات نقل بيانات محسنة، وزيادة التوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة.

مع علبة الشحن USB-C لـ AirPods Pro، تلبي Apple احتياجات عملائها الذين يمتلكون iPhone 15 الجديد بالفعل أو يخططون لشرائه. يعمل هذا التكامل على تبسيط عملية الشحن ويلغي الحاجة إلى كابلات أو محولات إضافية.

مصادر:



- الحافة