شركة Apple تستثمر الملايين في البحث والتطوير لميزات المحادثة في Siri

يقال إن شركة آبل تخصص موارد مالية كبيرة لجهود البحث والتطوير التي تهدف إلى تعزيز قدرات المحادثة لمساعدها الافتراضي سيري. ووفقا للمصادر، تستثمر الشركة ملايين الدولارات يوميا لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) وراء سيري.

أنشأت شركة Apple وحدة تسمى Foundation Models تركز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي للمحادثة. بالإضافة إلى هذا الفريق، شكلت الشركة مجموعتين أخريين: واحدة مخصصة لتطوير نماذج الصور وأخرى تعمل على نماذج اللغة. يهدف فريق نموذج الصورة إلى إنشاء صور ومقاطع فيديو ومشاهد ثلاثية الأبعاد واقعية، على غرار عمل Midjourney وDall-E 3 من OpenAI. ويركز فريق نموذج اللغة على الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، والذي يمكنه فهم وإنشاء النصوص والصور ومقاطع الفيديو. .

أحد التطبيقات المحتملة لهذه النماذج هو إنشاء برنامج chatbot يمكن لمستخدمي AppleCare استخدامه لخدمات الدعم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة Apple على ميزات لـ Siri ستسمح لمستخدمي iPhone بأداء مهام معقدة بأمر صوتي بسيط. على سبيل المثال، يمكن لـ Siri أتمتة عملية متعددة الخطوات لإنشاء صورة GIF وإرسالها باستخدام أحدث صور المستخدم.

يقود جهود الذكاء الاصطناعي لشركة Apple جون جياناندريا، الذي تم تعيينه في عام 2018 لتحسين سيري. يُذكر أن نموذج اللغة المتقدم لشركة Apple، AjaxGPT، قد تم تدريبه على أكثر من 200 مليار معلمة، مما يجعله أقوى من OpenAI's GPT-3.5.

وضعت شركة Apple الأساس لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها العام الماضي من خلال تطوير إطار عمل Ajax وأداة داخلية مشابهة لـ ChatGPT. تم تصميم Ajax لتبسيط عملية تطوير التعلم الآلي داخل شركة Apple.

مع استمرار Apple في الاستثمار في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، فإنها تهدف إلى تعزيز قدرات Siri التحادثية وتزويد المستخدمين بميزات مساعد افتراضي متطورة وبديهية بشكل متزايد.

مصادر:

- المعلومات

- بلومبرج