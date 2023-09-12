الحدث الصحفي القادم لشركة Apple: ماذا يمكن أن نتوقع؟

تستعد شركة Apple لحدثها الصحفي المرتقب، والذي من المقرر أن يعقد في المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو، كاليفورنيا. في حين أن حدث iPhone السنوي يركز عادة على الترقيات الإضافية، فمن المتوقع أن تقدم شركة Apple هذا العام شحن USB-C لهواتفها الذكية لأول مرة. وتتوافق هذه الخطوة مع التشريع الأخير للاتحاد الأوروبي الذي يتطلب من جميع الأجهزة الصغيرة دعم شحن USB-C بحلول عام 2024.

لن يؤدي اعتماد الشحن عبر USB-C إلى تبسيط عملية الشحن عبر مختلف الأجهزة والعلامات التجارية فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تقليل عدد أجهزة الشحن والكابلات التي يحتاج المستهلكون إلى التعامل معها. ويعتقد المحللون أن هذا التغيير يمثل اضطرابًا كبيرًا في تصميم iPhone، ولكنه ليس تغييرًا دراماتيكيًا.

بالإضافة إلى شحن USB-C، يشاع أن تشكيلة iPhone 15 تتميز بميزة "Dynamic Island"، لتحل محل النوتش الموجود أعلى الشاشة. من المتوقع أن تحتوي طرازات iPhone 15 Pro و15 Pro Max المتطورة على ميزات جديدة، بما في ذلك عدسة المنظار الخلفية لتعزيز التكبير البصري وغلاف من التيتانيوم لجهاز أخف وزنًا وأنحف. ومن المتوقع أيضًا أن يتم تشغيل هذه الطرازات بواسطة شريحة A17 الأحدث من Apple، مما يوفر معالجة أسرع وعمر بطارية أطول.

قد يوفر الحدث الصحفي أيضًا تحديثات حول سماعة الواقع المختلط من Apple، Vision Pro، المقرر إطلاقها في عام 2024. ويمكن لشركة Apple إثارة ميزات وتعاونات جديدة لهذا المنتج المستقبلي.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تكشف شركة آبل النقاب عن أحدث ساعاتها من Apple، بما في ذلك Apple Watch Series 9، إلى جانب أجهزة iPhone الجديدة. قد تعرض الشركة أيضًا الجيل التالي من AirPods مع علبة شحن متوافقة مع USB-C. وقد يتم أيضًا الإعلان عن مواعيد إطلاق أنظمة التشغيل القادمة، مثل iOS 17.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتضمن الحدث أجهزة iPad أو أجهزة كمبيوتر Mac جديدة، حيث يتوقع المحللون ظهور هذه الإعلانات في أكتوبر. وبالمثل، من غير المتوقع أن تطلق شركة آبل جهازًا قابلاً للطي للتنافس مع عروض سامسونج وجوجل.

باختصار، يعد الحدث الصحفي القادم لشركة Apple بتحديثات وتغييرات مثيرة، مع كون تقديم شحن USB-C لأجهزة iPhone بمثابة حدث مهم. يمكن للمستهلكين أيضًا التطلع إلى الميزات الجديدة في تشكيلة iPhone 15، بالإضافة إلى التشويق لسماعة الرأس Vision Pro للواقع المختلط. ومن المقرر أن يعقد الحدث في المقر الرئيسي لشركة Apple وسيتم بثه مباشرة على موقعهم على الإنترنت.

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