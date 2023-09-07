استثمار أبل السري في الذكاء الاصطناعي التوليدي

في محاولة لمواكبة المنافسين الرئيسيين مثل Amazon وGoogle وMeta، أفادت التقارير أن شركة Apple خصصت موارد كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي (AI). في حين أصدرت شركات أخرى أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها منذ أكثر من عام، فقد أخذت شركة آبل وقتها لتحسين عروضها. والآن يقال إن عملاق التكنولوجيا ينفق ملايين الدولارات يوميًا على تطوير الذكاء الاصطناعي.

وفقًا للمعلومات، لدى Apple فرق متعددة تعمل على نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي. يركز أحد هذه الفرق على نموذج توليد الصور، بينما يعمل فريق آخر على نموذج متعدد الوسائط يمكنه التعامل مع البيانات النصية والمرئية. بالإضافة إلى ذلك، هناك وحدة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بقيادة جون جياناندريا، نائب الرئيس الأول لقسم التعلم الآلي وإستراتيجية الذكاء الاصطناعي في شركة Apple، والذي تم جلبه في الأصل لتحسين Siri.

تتمتع نماذج الذكاء الاصطناعي هذه بالقدرة على أتمتة المهام من خلال Siri ويمكن استخدامها أيضًا كروبوتات دردشة لخدمة عملاء الذكاء الاصطناعي لـ AppleCare. يُقال إن أكبر نموذج أساسي لشركة Apple، والذي يُسمى "Ajax GPT"، يتفوق على OpenAI's GPT 3.5، الذي يشغل الإصدار المجاني من ChatGPT، من حيث القوة والسعة. يقال إن Ajax GPT يحتوي على أكثر من 200 مليار معلمة، بينما يحتوي GPT 3.5 على حوالي 175 مليار معلمة.

ومع ذلك، فإن تطوير نماذج لغوية كبيرة مثل Ajax GPT يأتي بتكاليف كبيرة. تتطلب عملية التدريب أجهزة باهظة الثمن، وكميات هائلة من البيانات، واستهلاكًا كبيرًا للطاقة. على الرغم من التحديات المالية واللوجستية التي ينطوي عليها الأمر، تواصل شركة Apple الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي دون إصدار أي إعلانات رسمية عن تقدمها.

ومن خلال هذا الاستثمار الكبير في الذكاء الاصطناعي، تهدف Apple إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في هذا المجال سريع التطور. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، تأمل الشركة في تقديم ميزات فريدة ومبتكرة لعملائها، مما يميزها عن منافسيها.

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