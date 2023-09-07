تستثمر شركة Apple الملايين في تطوير الذكاء الاصطناعي وسط سباق التسلح القائم على الذكاء الاصطناعي

تعمل شركة آبل سرًا على تطوير الذكاء الاصطناعي، لتنضم إلى شركات التكنولوجيا الأخرى في السباق لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبحسب ما ورد تنفق الشركة "ملايين الدولارات يوميًا" من ميزانية الحوسبة الخاصة بها لتطوير الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير صادر عن The Information.

على الرغم من النهج المتحفظ لشركة Apple تجاه الذكاء الاصطناعي، فقد تم الكشف عن أن الشركة لديها نموذج لغوي كبير خاص بها (LLM) يسمى "Apple GPT". على الرغم من أن Apple لم تكشف عن حالات استخدام محددة لـ LLM، فقد تم اقتراح أنه يمكن استخدامها لدعم عملاء Apple Care. تعتقد شركة Apple أن برنامج LLM الخاص بها، والذي يحمل اسم Ajax، يتفوق على برنامج ChatGPT-3.5 الخاص بشركة OpenAI.

أصبحت خطط شركة Apple للذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر وضوحًا. هناك فرق متعددة داخل الشركة مخصصة لتطوير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وحدة مكونة من 16 عضوًا تسمى "النماذج التأسيسية" والتي تركز على الذكاء الاصطناعي التحادثي. ويقود هذه الوحدة جون جياناندريا، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة Apple، والذي انضم إلى الشركة بعد العمل في Google لتحسين Siri.

يدور الاستثمار في الذكاء الاصطناعي للمحادثة في المقام الأول حول تعزيز قدرات سيري. وتهدف شركة آبل إلى تمكين سيري من أتمتة المهام المعقدة، مثل تحويل سلسلة من الصور إلى صورة GIF. ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه الميزة الجديدة جنبًا إلى جنب مع الإصدار التالي من نظام تشغيل iPhone العام المقبل، وسيتم دمجها مع تطبيق Apple Shortcuts.

بالإضافة إلى ذلك، يقال إن شركة آبل تعمل على منتجات أخرى للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط لإنشاء نص إلى صورة والعكس. وتقوم الشركة أيضًا بتطوير برامج لإنشاء مشاهد ثلاثية الأبعاد.

بشكل عام، تلتزم شركة Apple بتطوير الذكاء الاصطناعي، وتخصيص موارد وقوى بشرية كبيرة للحفاظ على قدرتها التنافسية في مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور.

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