يقدم iOS 17 ميزات جديدة ومثيرة: وضع الاستعداد، والبريد الصوتي المباشر، والمزيد

من المقرر أن يكون iOS 17، أحدث نظام تشغيل من Apple، متاحًا للتنزيل العام في 18 سبتمبر. خلال حدث إطلاق iPhone 15 من Apple، أعلنت الشركة عن وصول iOS 17، والذي تم الكشف عنه لأول مرة في المؤتمر العالمي للمطورين (WWDC) في يونيو.

يمكن لمستخدمي iPhone التطلع إلى مجموعة من الميزات الجديدة مع إصدار iOS 17. ويعد وضع الاستعداد إضافة ملحوظة، حيث يسمح للمستخدمين بتحويل أجهزة iPhone الخاصة بهم إلى ساعة بجانب السرير عند وضعها على جانبها. توفر ميزة البريد الصوتي المباشر خدمة نسخ سهلة الاستخدام، حيث تعرض نسخة مباشرة من رسائل البريد الصوتي أثناء تسجيلها. كما تلقى التصحيح التلقائي والنسخ الصوتي تحسينات، مما أدى إلى تحسين تجربة المستخدم.

علاوة على ذلك، يمكن الآن تفعيل Siri دون الحاجة إلى قول "مرحبًا" مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، يقدم iOS 17 تطبيق Journal جديدًا، مما يوفر للمستخدمين القدرة على إنشاء ملصقات قابلة للتخصيص وإعداد ملصقات جهات الاتصال. تتيح ميزة NameDrop سهولة مشاركة معلومات الاتصال عبر AirDrop من خلال الجمع بين جهازي iPhone معًا.

بالنسبة لمستخدمي iPad، سيتم أيضًا إطلاق الإصدار الكامل من iPadOS 17 في 18 سبتمبر. يعمل هذا التحديث على تحسين تفاعل عناصر واجهة المستخدم ويمكّن المستخدمين من تخصيص شاشات القفل الخاصة بهم. تشتمل موديلات iPad المتوافقة على الجيل السادس من iPad، والجيل الخامس من iPad mini، والجيل الثالث من iPad Air، والجيل الثاني من iPad Pro مقاس 6 بوصة أو أحدث.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه قد لا تتوفر جميع ميزات iOS 17 في كل بلد أو منطقة. تنصح Apple المستخدمين بمراجعة موقعها على الويب للحصول على معلومات محددة بخصوص توفر الميزات.

في الختام، يقدم iOS 17 ميزات جديدة ومثيرة لمستخدمي iPhone، مثل وضع الاستعداد والبريد الصوتي المباشر ووظائف Siri المحسنة. يوفر إصدار iPadOS 17 أيضًا تحسينات على تجارب مستخدم iPad. يمكن لعشاق Apple أن يتطلعوا إلى استكشاف هذه الميزات والتحديثات الجديدة عندما تصبح أنظمة التشغيل متاحة للتنزيل.

مصادر:

- أبل (www.apple.com)

– تيك رادار (www.techradar.com)