هل شركة أبل سهم نمو أم سهم قيمة؟

في الأخبار الأخيرة، استحوذت شركة Apple (AAPL) على الاهتمام بسبب إعلانها المتوقع عن iPhone 15 وانخفاض مخزونها بعد تقارير عن منع الصين لموظفي الحكومة من استخدام أجهزة iPhone في العمل. وقد دفع هذا العديد من المحللين إلى التساؤل عما إذا كانت شركة أبل مصنفة على أنها أسهم نمو أم أسهم قيمة.

لتحليل هذه المشكلة، يستكشف كبير مراسلي الشؤون المالية في Yahoo، ألي جارفينكل، مستقبل شركة Apple ويقدم النصائح للمستثمرين حول كيفية إدراكهم للسهم.

ترتبط أسهم النمو عادةً بالشركات التي من المتوقع أن تشهد توسعًا سريعًا وتزيد أرباحها بمعدل أعلى من المتوسط. غالبًا ما يتم تداول هذه الأسهم بتقييمات أعلى بسبب توقعات المستثمرين للنمو المستقبلي. ومن ناحية أخرى، يُنظر إلى أسهم القيمة على أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بقيمتها الجوهرية. قد لا تتمتع هذه الأسهم بنفس إمكانات النمو مثل أسهم النمو، ولكنها غالبًا ما تعتبر ذات أساسيات قوية وتتداول بسعر مخفض.

تتمتع شركة Apple بتاريخ من النظر إليها على أنها سهم نمو، مدفوعًا بمنتجاتها الرائدة مثل iPhone وiPad. ومع ذلك، فإن التحديات الأخيرة التي واجهتها الشركة، بما في ذلك تباطؤ مبيعات iPhone والتوترات التجارية مع الصين، أثارت مخاوف بشأن قدرتها على الاستمرار في مسار النمو هذا.

يقترح جارفينكل أنه يجب على المستثمرين التعامل مع شركة أبل ليس فقط باعتبارها أسهم نمو أو أسهم ذات قيمة، ولكن بدلاً من ذلك يعتبرونها شركة هجينة. وهي تسلط الضوء على الوضع المالي القوي للشركة، بما في ذلك الاحتياطي النقدي الضخم، وزيادة توزيعات الأرباح، وبرنامج إعادة شراء الأسهم. تشير هذه العوامل إلى أن شركة أبل تمتلك خصائص أسهم النمو وأسهم القيمة، مما يجعلها خيارًا استثماريًا جذابًا للمستثمرين ذوي الاستراتيجيات المختلفة.

عند التفكير في الاستثمار في شركة أبل، يجب على المستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار عوامل مثل خط أنابيب الابتكار للشركة، وفرص السوق المحتملة، والمشهد التنافسي. ستساعد هذه العوامل في تحديد ما إذا كانت شركة Apple قادرة على الحفاظ على نموها واستعادة ثقة المستثمرين.

بشكل عام، فإن تصنيف شركة أبل كمخزون نمو أو قيمة ليس قرارًا واضحًا. إن نجاحها السابق كمخزون نمو ومركزها المالي الحالي كمخزون قيمة يقدم منظورًا أكثر دقة. لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، يجب على المستثمرين تقييم إمكانات Apple للنمو المستقبلي وتقييمها الحالي بعناية.

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