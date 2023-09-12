تعلن Apple عن iPhone 15 وApple Watch في حدث الإطلاق السنوي

عقدت شركة Apple حدثها السنوي لإطلاق iPhone في Apple Park في كوبرتينو، كاليفورنيا، حيث كشفت النقاب عن iPhone 15 وiPhone 15 Plus المرتقبين. كما عرض الحدث أيضًا ساعة Apple Watch الجديدة كليًا، المصنوعة من التيتانيوم بنسبة 95%.

أحد التغييرات الملحوظة في تشكيلة منتجات شركة أبل هو الابتعاد عن الجلود كمادة. قدمت الشركة العديد من الأربطة والألوان الجديدة المعتمدة على الألياف والبلاستيك، مما يوضح التزامها باستخدام المواد المعاد تدويرها. تمثل هذه الخطوة خروجًا عن إطلاق Apple Watch الأصلي في عام 2014، والذي ركز على الموضة والتشطيبات الفاخرة مثل الجلد.

يتميز iPhone 15 وiPhone 15 Plus الآن بميزة Dynamic Island، وهي ميزة تم تقديمها في iPhone 14 Plus السابق. تتوفر تقنية العرض الديناميكية هذه في الطرازين الأعلى والأدنى من iPhone 15.

تم الكشف عن iPhone 15 في فيديو معاينة، يعرض ألوانه الجديدة: الوردي الخافت، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود. قدم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، أحدث إضافة إلى تشكيلة iPhone.

من حيث السعر، سيتم سعر Apple Watch Ultra 2 بسعر 799 دولارًا، والسلسلة 9 بسعر 399 دولارًا، والجيل الثاني SE بسعر 249 دولارًا.

تعمل شركة Apple أيضًا على إحداث ثورة في نطاقاتها الخاصة بساعة Apple Watch. ومع التركيز على الاستدامة البيئية، قدمت الشركة أساور جديدة منسوجة بدقة خالية من الجلد بنسبة 100%. تعاونت Apple مع العلامة التجارية الفاخرة Hermès في أربع فرق جديدة وأعلنت عن تعاون الفرقة مع العلامة التجارية للملابس الرياضية Nike.

أهم ما يميز ساعة Apple Watch Ultra 2 الجديدة هي شريحة S9، التي تتيح البحث الدقيق من خلال بنية النطاق العريض للغاية من الجيل الثاني. تتميز بشاشة جديدة قادرة على 3,000 شمعة في المتر المربع، وعمر بطارية يصل إلى 72 ساعة، وتيتانيوم معاد تدويره بنسبة 95٪.

كما تم تسليط الضوء على مبادرات شركة Apple البيئية خلال الحدث. ناقشت ليزا جاكسون، المديرة السابقة لوكالة حماية البيئة والمديرة التنفيذية لشركة Apple، التزام الشركة بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات في سلسلة التوريد الخاصة بها.

في مقطع فيديو حول مبادرات شركة Apple البيئية، ظهرت الممثلة أوكتافيا سبنسر بدور "الطبيعة الأم" إلى جانب تيم كوك وليزا جاكسون.

وكان تركيز شركة أبل على الذكاء الاصطناعي واضحا مع تقديم "المحرك العصبي"، وهو مسرع الذكاء الاصطناعي المدمج في رقائقها. تعمل هذه التقنية على تعزيز قدرات التعلم الآلي مع تحسين استهلاك الطاقة، مما يميز Apple عن المنافسين مثل OpenAI وGoogle.

كما تم الإعلان عن ميزات جديدة لساعة Apple Watch، بما في ذلك Double Tap، الذي يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الجهاز باستخدام إصبعي السبابة والإبهام دون لمس الشاشة. تم أيضًا تحسين ميزة "Find My iPhone" الخاصة بالساعة لتوفير معلومات أكثر دقة عن الموقع.

وبشكل عام، عرض حدث الإطلاق السنوي لشركة Apple أحدث ابتكاراتها في الهواتف الذكية والساعات الذكية، مما يدل على التزام الشركة بالاستدامة والذكاء الاصطناعي وتجربة المستخدم.

مصادر:

– سي إن بي سي: [عنوان المقال](URL)

– شركة Apple Inc.: [عنوان المقالة](URL)